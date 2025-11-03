Líder de milicia en Gaza publica un video quemando la bandera de Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Hossam al-Astal, líder de una milicia situada en el área de Khan Younis, en la Franja de Gaza, publicó un video en vivo en Facebook en el que se lo ve quemando una bandera de Hamás.

En la grabación, al-Astal desmiente los reportes que afirmaban que Hamás había arrestado a miembros de su milicia y confiscado sus armas. En tono desafiante, califica a la organización como “mentirosa” y asegura que “Hamás está acabado”, antes de prender fuego a la bandera del grupo terrorista palestino.

La milicia dirigida por al-Astal se encuentra posicionada justo a lo largo de la “Línea Amarilla”, la franja hacia la que se retiraron las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel al inicio del alto el fuego, manteniendo cercanía con las fuerzas israelíes.

Fuentes locales señalaron que este acto simbólico busca desafiar la autoridad de Hamás en la región y demostrar la presencia activa de fuerzas locales aliadas a Israel, que podrían colaborar con la seguridad o con operaciones de inteligencia en la zona.

Analistas en seguridad destacaron que la acción refleja la tensión persistente dentro de Gaza, donde distintas facciones y milicias buscan consolidar su influencia mientras Hamás enfrenta presión militar y política. La quema de la bandera también se interpreta como un mensaje directo a Hamás sobre la vulnerabilidad de sus posiciones y la pérdida de control sobre ciertos sectores cercanos a la frontera con Israel.

Por su parte, al-Astal ha utilizado las redes sociales en otras ocasiones para difundir mensajes contra Hamás, mostrando tanto incautaciones de armas como patrullajes coordinados con fuerzas israelíes, en un contexto de creciente visibilidad de milicias locales que actúan de manera semi-autónoma dentro del sur de Gaza.

Se espera que este tipo de demostraciones aumente la presión interna sobre Hamás y contribuya a un clima de vigilancia continua por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y sus aliados locales, mientras se mantienen conversaciones sobre la aplicación del alto el fuego en la región.