Argentina. La empresa IRSA adquirió el emblemático edificio del ex Hospital Israelita por casi 7 millones de dólares

Por Gustavo Beron
Itongadol/Agencia AJN.- IRSA anunció la adquisición del histórico inmueble donde funcionó el antiguo Hospital Israelita, ubicado sobre la avenida Gaona, entre las calles Nazca y Terrada, en el barrio porteño de Flores. La operación, realizada en el marco de un proceso judicial, ascendió a 6,8 millones de dólares, monto que la compañía informó haber abonado en su totalidad.

El terreno, que ocupa 8.856 metros cuadrados, cuenta con unos 17.000 metros cuadrados construidos, actualmente desocupados y cerrados desde hace años. Desde la empresa señalaron que el objetivo es recuperar y poner en valor el edificio, considerado un hito histórico de la zona, y que en esta primera etapa se evalúan distintas alternativas para su futuro, que podrían incluir desarrollos residenciales, comerciales o de uso mixto, aunque aún no hay una decisión definitiva.

La adquisición se enmarca dentro de la estrategia de IRSA de invertir en activos urbanos con alto potencial y participar en la renovación de sectores estratégicos de la ciudad de Buenos Aires. La compañía, controlada por la familia Elsztain, cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y es propietaria de varios centros comerciales e inmuebles icónicos de la capital. A través de su subsidiaria Cresud, mantiene además una fuerte presencia en el sector agropecuario.

Pero más allá de su valor económico y urbanístico, el edificio del ex Hospital Israelita tiene una importancia histórica y cultural notable. Fundado por inmigrantes judíos a fines del siglo XIX, fue escenario de visitas de figuras de renombre mundial como Albert Einstein, así como de médicos pioneros en la lucha contra la poliomielitis, Jonas Salk y Albert Sabin. Entre sus pacientes se encontraban personalidades argentinas de primer nivel, como Juan Domingo Perón y Diego Maradona. El hospital también dejó su marca en el cine argentino: allí se filmaron varias escenas de “El secreto de sus ojos”, película argentina ganadora del Oscar.

Con esta compra, IRSA suma un nuevo activo con alto valor simbólico y abre un capítulo sobre cómo se integrará la memoria histórica con proyectos de desarrollo urbano en el barrio de Flores.

