Israel: Yad Vashem afirma haber identificado a 5 millones de judíos asesinados en el Holocausto

Itongadol/Agencia AJN.- Yad Vashem, el Centro Mundial para la Conmemoración del Holocausto de Israel, anunció que ha logrado recuperar los nombres de cinco millones de judíos asesinados durante la Shoá, un hito que calificó como “histórico” dentro de su misión de décadas por restaurar las identidades de los seis millones de víctimas del nazismo.

El anuncio se produce en un momento en que el número de sobrevivientes vivos capaces de dar testimonio disminuye rápidamente. De los aproximadamente 200.000 sobrevivientes del Holocausto que aún viven, cerca de la mitad no estarán con vida en los próximos siete años, según cálculos de la Claims Conference.

Yad Vashem advirtió que los nombres del millón restante de víctimas probablemente nunca se conocerán, aunque nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático podrían permitir identificar hasta 250.000 más.

“Alcanzar los cinco millones de nombres es tanto un hito como un recordatorio de nuestra obligación inacabada”, dijo el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan. “Detrás de cada nombre hay una vida que importaba: un niño que no creció, un padre que nunca regresó a casa, una voz que fue silenciada para siempre. Es nuestro deber moral asegurarnos de que cada víctima sea recordada, para que nadie quede en la oscuridad del anonimato”.

La institución explicó que su campaña global para recuperar nombres ha dependido en gran medida de asociaciones con comunidades judías, archivos, sociedades genealógicas e instituciones de investigación en todo el mundo. Un pilar central de esta labor es el proyecto “Páginas de Testimonio”: formularios de una página llenados por sobrevivientes, familiares o amigos, en los que se registran los datos y recuerdos de cada víctima. Hasta ahora se han reunido 2,8 millones de nombres mediante este método, escritos en más de 20 idiomas. En 2013, la colección fue incorporada al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.

Los investigadores también utilizan cartas personales, diarios, documentación nazi y listas de deportación, datos censales y expedientes judiciales de criminales de guerra para reconstruir identidades, junto con iniciativas menos convencionales como el relevamiento de lápidas en cementerios judíos y placas conmemorativas en sinagogas.

“Las Páginas de Testimonio son lápidas simbólicas”, explicó el Dr. Alexander Avram, director del Salón de los Nombres y de la Base Central de Datos de las Víctimas de la Shoá, quien ha dirigido el programa durante 37 años. “La mayoría de las víctimas del Holocausto no tienen tumbas ni rastros. Hoy son recordadas gracias a esas páginas que llevan sus nombres. Al identificar cinco millones, estamos restaurando sus identidades humanas y garantizando que su memoria perdure”.

Los nombres recopilados están disponibles en la Base Central de Datos de las Víctimas de la Shoá de Yad Vashem, accesible en seis idiomas. El sistema utiliza variantes de nombres y lugares, y algoritmos desarrollados especialmente para agrupar información personal y biográfica. Con el tiempo, la base ha ayudado a miles de familias a conmemorar a sus seres queridos y reencontrarse con parientes perdidos.

El logro será presentado en un seminario en Jerusalem el 6 de noviembre y en un evento de la Fundación Yad Vashem USA en Nueva York el 9 de noviembre.

Chikli advierte sobre el resurgimiento del antisemitismo en Europa

En paralelo al anuncio, el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, advirtió sobre el resurgimiento del antisemitismo en Europa, especialmente en los Países Bajos. “El 75% de la comunidad judía holandesa fue asesinada durante el Holocausto, el mayor índice de destrucción en toda Europa Occidental. De 140.000 judíos, 102.000 fueron asesinados, la mayoría en Auschwitz, Bergen-Belsen y Sobibor. Y sin embargo, la naturaleza humana no cambia —quizás el carácter de ese lugar tampoco”, expresó.

Chikli señaló que hoy la pequeña comunidad judía de los Países Bajos, de unas 35.000 personas, enfrenta crecientes dificultades para vivir su identidad públicamente y sin miedo. Recordó los ataques violentos contra aficionados israelíes en Ámsterdam el año pasado y la reciente cancelación del concierto de Janucá en el Concertgebouw por la participación del cantor Shai Abramson, jefe de los cantores de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“El país avanza rápidamente por el mismo camino que Bélgica, hacia un lugar donde los judíos ya no están seguros”, advirtió Chikli. “Con dolor, les digo a los judíos de los Países Bajos: piensen con cuidado en su futuro en un país que muestra poca intención de proteger sus vidas, sus derechos y su identidad”.