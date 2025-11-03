El príncipe heredero saudita se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca este mes

Itongadol/Agencia AJN.- El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, realizará una visita oficial de trabajo a Washington el próximo 18 de noviembre, donde mantendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

La reunión se enmarca en los esfuerzos del mandatario estadounidense por ampliar el alcance de los Acuerdos de Abraham, la iniciativa lanzada durante su anterior mandato que llevó a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos a normalizar relaciones diplomáticas con Israel en 2020. Trump busca ahora incorporar a Arabia Saudita, el país árabe de mayor peso político y religioso, a ese marco de cooperación regional.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la normalización con Israel será uno de los temas centrales de la visita, junto con asuntos de defensa, seguridad energética y cooperación tecnológica. El encuentro también marcará un intento de redefinir la relación bilateral, que había atravesado tensiones durante la administración anterior en torno al asesinato del periodista Jamal Khashoggi y la guerra en Yemen.

Riad ha mostrado en los últimos meses una mayor apertura hacia contactos discretos con Israel, especialmente en materia de seguridad regional y defensa antimisiles, aunque mantiene su posición tradicional de que un acuerdo formal solo sería posible si se dan pasos concretos hacia la creación de un Estado palestino independiente.

Funcionarios estadounidenses esperan que la visita sirva para “profundizar la coordinación estratégica” con el reino y acercar posiciones sobre temas clave, como el papel de Irán en la región y la estabilidad del mercado petrolero. También se prevé que Mohammed bin Salman mantenga reuniones con altos asesores de seguridad nacional y representantes del Congreso.

El encuentro del 18 de noviembre será el primero entre ambos líderes desde que Trump regresó a la presidencia, y podría sentar las bases para una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Riad, centrada en una agenda de seguridad, inversión y cooperación regional.