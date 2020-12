En Israel paciente con COVID-19 se despierta después de dos meses: ‘Quiero irme a casa’

Itongadol.- David Vadiansky, un técnico informático de 52 años de Ma’alot-Tarshiha, ha sufrido la infección más grave por el coronavirus hasta la fecha y, después de dos meses de recibir asistencia respiratoria, finalmente abrió los ojos. Su primera frase fue para su compañera, Aline: “Quiero irme a casa”.

Vadiansky no tiene condiciones preexistentes que pudieran haber predicho su destino. Se despertó una mañana de agosto con fiebre alta y tenía problemas para respirar. Estima que contrajo el virus de uno de sus clientes.

Su compañera llamó a una ambulancia. Perdió el conocimiento en el vehículo incluso antes de llegar al hospital. Fue admitido rápidamente en el Centro Médico Galilee en Nahariya , donde dio positivo por COVID-19.

Aline, ella misma en un grupo de alto riesgo, agradeció al equipo médico que atendió a David y dijo: “Hace solo un mes, los médicos me dijeron que su condición era bastante difícil y que no había muchas posibilidades de recuperación”.

“Pero nunca dejé de creer -continuó- siempre fui optimista, incluso en los momentos más difíciles”. Se curó del virus después de tres semanas. Luego, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital, permaneciendo con un respirador durante varias semanas más hasta que pudo respirar por sí mismo.

David calificó el trato que recibió en el hospital como “un hotel de cinco estrellas”. David y Aline viven con sus respectivos hijos, de 17 y 12 años. En los próximos días, David será trasladado a Beit Loewenstein, un hospital de rehabilitación en Ra’anana, para recibir tratamiento adicional.

“Todo sucedió a la vez”, relató. “De repente no pude respirar y no puedo recordar nada desde entonces. No tuve ningún síntoma de inicio temprano”, contó. David espera “volver a mi vida normal, como era, lo antes posible”.