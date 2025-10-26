Tras pasar más de dos años secuestrado en la Franja de Gaza, Eitan asistió por primera vez a un partido del Hapoel Be’er Sheva, junto con su hermano Yair y el resto de sus familiares.

Itongadol.- Por primera vez desde que fue liberado del secuestro de Hamás, el argentino Eitan Horn llegó con su hermano Yair, también sobreviviente del cautiverio, y sus familiares, al partido del Hapoel Be’er Sheva de este domingo por la noche, en el que fue recibido con una ovación en el campo de juego.

Emoción. Por primera vez desde que fue liberado del secuestro de Hamás, el argentino Eitan Horn llegó con su hermano Yair, también sobreviviente del cautiverio, y sus familiares, al partido del Hapoel Be'er Sheva de este domingo por la noche, en el que fue recibido con una… pic.twitter.com/ggzSsOuHmD — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 26, 2025

La aparición pública de la familia Horn constituyó un momento simbólico de reencuentro, permitiendo a la sociedad israelí reconocer directamente la experiencia de los hermanos y la importancia de su liberación.

Los hermanos Horn fueron secuestrados por los terroristas de Hamás durante la masacre del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Ovación al ex rehén argentino Eitan Horn, liberado recientemente por Hamás



Ver más: https://t.co/5QpNZzkAtE #Israel @Israel #BringThemHomeNow pic.twitter.com/3BMdDFdxHv — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 26, 2025

Tanto Eitan como Yair fueron trasladados como rehenes al enclave costero palestino, donde permanecieron bajo custodia en condiciones inhumanas.

Durante meses, la información sobre su paradero fue limitada y en muchos casos dependía de informes indirectos. La situación de los Horn se convirtió en un símbolo del drama de los civiles atrapados en el conflicto.

El primero en ser liberado fue Yair, en febrero de este año, como parte del cese al fuego en el que recuperaron la libertad 33 rehenes.

Eitan, por su parte, fue liberado el lunes 13 de octubre, tras pasar más de dos años cautivo en Gaza.