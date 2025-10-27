Argentina. La prensa israelí se hace eco de un triunfo electoral al que Milei califica de «punto de inflexión»

Itongadol/Agencia AJN.- La prensa israelí se hizo eco esta madrugada del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, al que calificó de un «punto de inflexión» para la Argentina.

«El partido del presidente argentino Javier Milei logró la victoria en las elecciones intermedias del domingo, según informan medios locales, empatando prácticamente con la oposición peronista en la provincia clave de Buenos Aires», informaron en un primer momento.

«Los analistas afirmaron antes de las elecciones que obtener más del 35% del total de los votos sería positivo para el gobierno de Milei, ya que ello probablemente le daría a su partido y a sus aliados suficientes bancas en la Legislatura para evitar que la oposición anulase los vetos presidenciales», continuaron.

Horas más tarde, los medios israelíes agregaron: «El presidente argentino Javier Milei celebró su victoria en las elecciones intermedias como un ‘punto de inflexión’ para el país y se comprometió a impulsar su agenda de reformas».

«‘Hoy llegamos a un punto de inflexión, hoy comienza la construcción de una gran Argentina’, les dijo a sus simpatizantes en una fiesta de victoria en Buenos Aires después de que su partido obtuviera más del 40% de los votos para miembros del Congreso», añadieron.