Inicio ISRAEL Argentina. La prensa israelí se hace eco de un triunfo electoral al que Milei califica de «punto de inflexión»

Argentina. La prensa israelí se hace eco de un triunfo electoral al que Milei califica de «punto de inflexión»

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- La prensa israelí se hizo eco esta madrugada del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, al que calificó de un «punto de inflexión» para la Argentina.

«El partido del presidente argentino Javier Milei logró la victoria en las elecciones intermedias del domingo, según informan medios locales, empatando prácticamente con la oposición peronista en la provincia clave de Buenos Aires», informaron en un primer momento.

«Los analistas afirmaron antes de las elecciones que obtener más del 35% del total de los votos sería positivo para el gobierno de Milei, ya que ello probablemente le daría a su partido y a sus aliados suficientes bancas en la Legislatura para evitar que la oposición anulase los vetos presidenciales», continuaron.

Horas más tarde, los medios israelíes agregaron: «El presidente argentino Javier Milei celebró su victoria en las elecciones intermedias como un ‘punto de inflexión’ para el país y se comprometió a impulsar su agenda de reformas».

«‘Hoy llegamos a un punto de inflexión, hoy comienza la construcción de una gran Argentina’, les dijo a sus simpatizantes en una fiesta de victoria en Buenos Aires después de que su partido obtuviera más del 40% de los votos para miembros del Congreso», añadieron.

También te puede interesar

Israel conocería la ubicación de los restos de...

Ovación al ex rehén argentino Eitan Horn, liberado...

Los rehenes israelíes liberados Evyatar David y Guy...

El 39º Congreso Sionista Mundial definirá el futuro...

Los judíos de todo el mundo se reúnen...

El ministro de Defensa Katz reveló a Vance:...

Israel elimina al jefe de la unidad logística...

Exrehén israelí Mia Schem: «fuimos a un hospital...

En Nir Oz, cientos de personas despiden a...

Eliya Cohen, ex rehén de Gaza, se compromete...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más