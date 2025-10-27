Inicio ISRAEL Israel conocería la ubicación de los restos de 9 de los 13 rehenes asesinados que permanecen en Gaza

Israel conocería la ubicación de los restos de 9 de los 13 rehenes asesinados que permanecen en Gaza

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Israel conoce la ubicación de nueve de los 13 cuerpos de rehenes retenidos en Gaza, informó ayer la emisora ​​pública Kan.

Jerusalem ha estado intentando recalcarle a Washington la suma importancia de la devolución de los cuerpos, ya que Estados Unidos envió a varios funcionarios de alto nivel la semana pasada a la región para reforzar el precario alto el fuego.

Según el informe, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, intentó explicarle al vicepresidente J. D. Vance que Israel lleva años intentando localizar los restos de Hadar Goldin, un soldado asesinado en 2014, cuyo cuerpo es uno de los 13 que aún espera recuperar.

Funcionarios israelíes han insistido en que Hamás podría devolver fácilmente varios de los cuerpos que retiene, incluso cuando la organización terrorista palestina ha afirmado que necesita ayuda para localizarlos y recuperarlos.

Equipos de la Cruz Roja y Egipto unieron esfuerzos ayer para excavar y buscar dichos restos.

También te puede interesar

Argentina. La prensa israelí se hace eco de...

Ovación al ex rehén argentino Eitan Horn, liberado...

Los rehenes israelíes liberados Evyatar David y Guy...

El 39º Congreso Sionista Mundial definirá el futuro...

Los judíos de todo el mundo se reúnen...

El ministro de Defensa Katz reveló a Vance:...

Israel elimina al jefe de la unidad logística...

Exrehén israelí Mia Schem: «fuimos a un hospital...

En Nir Oz, cientos de personas despiden a...

Eliya Cohen, ex rehén de Gaza, se compromete...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más