Israel conocería la ubicación de los restos de 9 de los 13 rehenes asesinados que permanecen en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Israel conoce la ubicación de nueve de los 13 cuerpos de rehenes retenidos en Gaza, informó ayer la emisora ​​pública Kan.

Jerusalem ha estado intentando recalcarle a Washington la suma importancia de la devolución de los cuerpos, ya que Estados Unidos envió a varios funcionarios de alto nivel la semana pasada a la región para reforzar el precario alto el fuego.

Según el informe, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, intentó explicarle al vicepresidente J. D. Vance que Israel lleva años intentando localizar los restos de Hadar Goldin, un soldado asesinado en 2014, cuyo cuerpo es uno de los 13 que aún espera recuperar.

Funcionarios israelíes han insistido en que Hamás podría devolver fácilmente varios de los cuerpos que retiene, incluso cuando la organización terrorista palestina ha afirmado que necesita ayuda para localizarlos y recuperarlos.

Equipos de la Cruz Roja y Egipto unieron esfuerzos ayer para excavar y buscar dichos restos.