Austria. Canciller del país anfitrión del «Eurovisión 2026»: sería un «error fatal» excluir a Israel

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El canciller austríaco, Christian Stocker, rechazó firmemente cualquier sugerencia de excluir a Israel del Festival de la Canción «Eurovisión», mientras su país se prepara para albergar la próxima edición del certamen en Viena, en mayo.

«Consideraría un error fatal excluir a Israel», declaró en una entrevista con la agencia de noticias alemana dpa publicada ayer, en el Día Nacional de Austria.

«Basándome solo en nuestra historia, nunca estaría a favor de eso», añadió Stocker, en referencia a la responsabilidad compartida de Austria por los crímenes cometidos durante la Shoá.

Los organizadores del Eurovisión descartaron una reunión prevista para noviembre para votar sobre la participación de Israel tras el alto el fuego anunciado este mes y considerarían la cuestión en diciembre.

