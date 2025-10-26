Israel autorizó a equipos egipcios y de la Cruz Roja a buscar cuerpos de rehenes más allá de la “Línea Amarilla” en Gaza

Itongadol.- Israel autorizó este domingo a los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) y de Egipto a buscar los cuerpos de los rehenes fallecidos más allá de la llamada “Línea Amarilla”, que marca la zona de repliegue militar del Estado judío en la Franja de Gaza, según informó una portavoz del gobierno israelí.

De esta manera, el equipo técnico egipcio y la ICRC emplearán excavadoras y camiones para realizar la búsqueda en territorio bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

A su vez, otro funcionario israelí, citado por los medios de comunicación hebreos, indicó más temprano que representantes de Hamás también habían recibido permiso para ingresar a las zonas controladas por las IDF y participar en las tareas de búsqueda junto a los equipos egipcios y de ICRC.

Las Brigadas Al-Qassam de Hamás y el Comité Internacional de la Cruz Roja están intercambiando información y mapas en Gaza sobre la posible ubicación del cuerpo de un oficial israelí que fue capturado por la organización terrorista durante la guerra de 2014.



Imágenes difundidas previamente mostraron a miembros de Hamás —presuntamente de la llamada “Unidad Sombra” del ala militar del grupo, encargada de custodiar a los cautivos— junto a un vehículo de la ICRC en el área de Al-Mawasi, cerca de Rafah, que no se encuentra bajo control israelí.

La portavoz israelí advirtió que la organización terrorista palestina conoce la ubicación de algunos rehenes: “Israel es consciente de que Hamás sabe dónde están nuestros rehenes fallecidos. Si hicieran un mayor esfuerzo, podrían recuperar los restos de nuestros rehenes”, concluyó.