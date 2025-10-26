Se cumple un año de los bombardeos israelíes de represalia en Irán

A un año desde la operación «Días de Arrepentimiento»: Imágenes exclusivas de la operación israelí que atacó las capacidades de misiles iraníes y amplió el margen de maniobra para preparar la operación «León Ascendente».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) difundieron este domingo nuevas imágenes que muestran los ataques contra las baterías de defensa aérea iraníes, al cumplirse un año de los bombardeos de represalia llevados a cabo en la República Islámica.

Los ataques del 26 de octubre de 2024 se produjeron cuatro semanas después de que Irán lanzara una masiva andanada de misiles balísticos contra el Estado judío.

Según las IDF, los bombardeos —denominados “Operación Días del Arrepentimiento”— ampliaron la libertad de acción de la Fuerza Aérea Israelí (IAF, por sus siglas en inglés) antes de la guerra de 12 días librada en junio de 2025, durante la cual fueron destruidas gran parte de las capacidades balísticas de Irán, junto con varios sitios nucleares.

En el marco de la operación, las IDF y la IAF, bajo la dirección de la División de Inteligencia Militar, atacó objetivos militares en varias áreas dentro del país persa, en respuesta a los ataques realizados por el régimen iraní contra Israel durante los meses previos.

A su vez, las IDF destruyeron múltiples sistemas avanzados de misiles tierra-aire de la República Islámica, lo que amplió el margen de maniobra aérea en el espacio aéreo iraní.

Gracias al existo de este ataque, las IDF obtuvieron una ventaja operativa para iniciar la operación «León Ascendente».