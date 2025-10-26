Inicio MEDIO ORIENTE Israel eliminó a dos terroristas de Hezbollah en ataques con drones en el Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) afirmaron este domingo que eliminaron a dos terroristas de Hezbollah en ataques separados con aviones no tripulados en territorio libanés.

El primer ataque, ocurrido cerca de la localidad de Naqoura, ubicada al sur del Líbano, causó la muerte de Abd a-Sayed, a quien las IDF identificaron como el representante local de Hezbollah en el pueblo vecino de Ras al-Bayada.

Las IDF detallaron que la función de a-Sayed incluía servir de enlace entre el grupo y los residentes “en asuntos económicos y militares”.

A su vez, el comunicado afirmó que a-Sayed también participaba en esfuerzos para restaurar las capacidades militares de la organización terrorista libanesa en la zona.

Con respecto al segundo ataque, el ejército israelí informó que tuvo lugar cerca de la aldea de Nabi Chit, en el valle de la Becá oriental, y mató a Ali Hussein al-Mousawi, a quien las IDF describieron como un contrabandista de armas del grupo.

De acuerdo con las IDF, al-Mousawi “se encargaba de la compra y el traslado de armas desde Siria hacia el Líbano”.

Además, las tropas israelíes advirtieron que “desempeñó un papel importante en la reorganización y el fortalecimiento de Hezbollah”.

“El terrorista estuvo contrabandeando armas para Hezbollah de forma continua durante el último año”, concluyeron las IDF.

