El Mossad reveló los detalles de una red terrorista iraní responsable de ataques a sitios judíos en todo el mundo

Itongadol.- El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, difundió nueva información sobre una red terrorista transnacional dirigida por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), que, según la agencia, estuvo detrás de una serie de ataques recientes contra sitios judíos en países occidentales.

El Mossad afirmó que el comandante senior de la Fuerza Quds, Sardar Ammar, lidera la red, que intensificó sus esfuerzos para atacar objetivos judíos e israelíes en todo el mundo desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Según el reporte del Mossad, Ammar dirige a unos 11.000 operativos en operaciones encubiertas.

La red iraní, detalló el informe, llevó a cabo actos de vandalismo e incendios intencionales contra negocios e instituciones comunitarias judías, “con el objetivo de intimidar a las comunidades y crear condiciones que podrían conducir a ataques más graves”.

Además, esta red también planeó ataques contra figuras comunitarias judías de alto perfil.

– En julio de 2024, la policía antiterrorista de Grecia arrestó a siete personas —incluidos dos iraníes— por incendios en un hotel propiedad de israelíes y en una sinagoga en el centro de Atenas.

– En julio de este año, fiscales alemanes informaron que la policía danesa detuvo a un hombre sospechoso de recopilar información sobre lugares y personas judías en Berlín para inteligencia iraní.

– En agosto, Australia responsabilizó a Irán de dos ataques incendiarios ocurridos en 2024 en la sinagoga Adass Israel en Melbourne y un restaurante kosher en Sídney, ejecutados con la ayuda de criminales y miembros de bandas organizadas; Canberra también expulsó al embajador iraní.

Para ocultar su participación, la red reclutó a ciudadanos que no eran iraníes, utilizó bandas criminales y mantuvo un alto grado de compartimentación.

Los ataques fueron considerados por agencias de inteligencia como amateuristas y torpes, concluyó el medio de comunicación hebreo The Times of Israel.