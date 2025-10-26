Doce soldados israelíes heridos en un accidente vehicular militar cerca de la Franja de Gaza

Itongadol.- Doce soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) resultaron heridos —dos de ellos de forma moderada y diez con lesiones leves— en un accidente vehicular ocurrido este domingo en la zona fronteriza con la Franja de Gaza.

Así lo informaron las IDF, detallando que el siniestro involucró a dos vehículos Humvee.

Los soldados heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento, concluyeron las IDF.

Tras el accidente, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para asistir a los soldados heridos.

Las IDF aseguraron al público que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los efectivos involucrados en el siniestro.

Autoridades militares, por su parte, trabajan intensamente para brindar apoyo a los soldados afectados y a sus familias en este difícil momento.

Los accidentes vehiculares que involucran a personal militar no son inusuales, especialmente en regiones donde las tensiones son elevadas.

La proximidad a la frontera con el enclave costero palestino agrega un nivel adicional de complejidad a la situación, además de remarcar los riesgos y desafíos que enfrentan los soldados destacados en zonas de conflicto.

La seguridad del personal militar es siempre una prioridad para las IDF, y hechos como este sirven como recordatorio de los peligros inherentes a su labor.

Según los datos de las IDF, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de lesiones entre el personal militar.

La naturaleza de las operaciones militares exige con frecuencia desplazamientos extensos, lo que aumenta la probabilidad de incidentes vehiculares.

En ese sentido, los expertos subrayan la importancia de aplicar protocolos de seguridad estrictos y de ofrecer capacitación continua para reducir los riesgos asociados con el transporte en áreas de alto peligro.