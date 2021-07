NITZAN HOROWITZ: «ISRAEL NO ESTÁ CONSIDERANDO CERRAR EL AEROPUERTO BEN GURION»

Itongadol.- El ministro de Salud, Nitzan Horowitz, dijo el lunes que los funcionarios de salud israelíes no están considerando en esta etapa el cierre del aeropuerto Ben Gurion como una medida para combatir el aumento del coronavirus en el país. Se espera que más de 36.000 pasajeros pasen hoy por el aeropuerto Ben Gurion

Israel ha reintroducido recientemente algunas restricciones de salud, que se levantaron en mayo luego de una exitosa campaña de vacunación, mientras el país lucha contra la variante Delta del COVID-19.

«No estamos hablando de cerrar el aeropuerto Ben Gurion», dijo durante una reunión con altos funcionarios de los ministerios de salud y finanzas.

«Nuestro enfoque ha sido y sigue siendo tomar medidas para frenar la propagación mientras se minimiza el daño a la economía y se mantiene la rutina de la vida diaria», dijo.

«Sí, es probable que pronto más países entren en la lista negra. No hay escapatoria de esto. Las llegadas y salidas de Israel serán monitoreadas de cerca, pero no cerraremos el aeropuerto, no estamos hablando de eso».

La reunión en sí aparentemente se centró en recuperar el mandato del Pase Verde que el gabinete del coronavirus discutirá más adelante en la semana.

Se espera que Horowitz, junto con el primer ministro Naftali Bennett, solicite a los ministros del gabinete que aprueben el esquema del pase verde propuesto por el Ministerio de Salud la semana pasada.

Según el esquema, se debería presentar un Pase Verde o una prueba de coronavirus negativa en las entradas a eventos masivos a los que asistan más de 100 personas. El Green Pass se emite para aquellos que han sido vacunados o se han recuperado del COVID-19.