Netanyahu no asistirá a la «Cumbre de la Paz» debido a la festividad de Simjat Torá

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que asistiría a la «Cumbre de Paz» en Sharm el-Sheikh el lunes, a pesar de que Israel no figuraba entre los invitados originales, pero luego canceló su participación debido a la festividad de Simjat Torá. A la cumbre asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decenas de líderes de países occidentales y árabes. El palacio presidencial de Egipto confirmó la participación de Netanyahu en un comunicado oficial.

El avance se produjo tras una breve conversación en la Knesset entre Netanyahu, Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi. Los tres discutieron la posible inclusión de Netanyahu en la cumbre, cuyo objetivo es declarar formalmente el fin de la guerra en Gaza. Se trató de la primera conversación directa entre el-Sissi y Netanyahu desde junio de 2023, cuatro meses antes del ataque de Hamás del 7 de octubre. El-Sisi se había negado a atender las llamadas de Netanyahu desde que comenzó la guerra.

Pero los partidos haredíes dejaron claro que ese viaje no justifica la profanación de la festividad y suscitó temores de una crisis de coalición. También surgieron críticas desde la derecha. El equipo de Netanyahu comenzó a debatir la cuestión poco después del anuncio en Egipto y, finalmente, se canceló la llegada de Netanyahu a la cumbre en el Sinaí.

Se espera que alrededor de 20 líderes mundiales asistan a la cumbre, en la que se abordará la recuperación posguerra en Gaza y la estabilización regional. Entre los asistentes se encuentran el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la ONU, António Guterres, y representantes de Italia, Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Qatar.

Las relaciones entre Netanyahu y Sissi han sido notablemente frías en los últimos años, y, según se informa, los funcionarios egipcios se mostraron reacios a acoger al primer ministro israelí en medio de la condena generalizada de Israel en el mundo árabe.

La oficina de Sissi dijo que el evento se titulará «La Cumbre de Paz en Sharm el-Sheikh», copatrocinada por Sissi y el presidente Trump. «La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en Gaza, reforzar los esfuerzos por la paz y la estabilidad en Oriente Medio y abrir un nuevo capítulo en la seguridad regional», se afirma en el comunicado. «Esta cumbre se celebra a la luz de la visión del presidente Trump para la paz en la región y su persistente búsqueda de la resolución de los conflictos globales».