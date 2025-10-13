Solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes muertos serán devueltos hoy a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas afirmó que solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes muertos serán devueltos a Israel hoy, lo que calificó como un “flagrante incumplimiento” del acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Por el momento, no se ha anunciado la identidad de los cuatro cuerpos ni las autoridades israelíes confirmaron el número que se espera para hoy.

Las autoridades israelíes informaron ayer a varias familias de rehenes muertos que los cuerpos de sus seres queridos no serían devueltos ni hoy ni mañana, y que Israel no escatimaría esfuerzos para localizarlos y devolverlos. Sin embargo, numerosas fuentes indicaron que la mayoría de los rehenes muertos serían devueltos hoy o poco después.

Hamás advirtió que tendría dificultades para localizar algunos de los cuerpos.

“Esto representa un flagrante incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás. Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores tomen medidas inmediatas para rectificar esta grave injusticia”, declaró el Foro.

“Las familias de los rehenes fallecidos atraviesan días especialmente difíciles y llenos de profundo dolor”, declaró el grupo. “No abandonaremos a ningún rehén. Los mediadores deben hacer cumplir los términos del acuerdo y garantizar que Hamás pague el precio por esta violación”.

Hoy mismo, 20 rehenes vivos fueron liberados en virtud del acuerdo negociado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encuentra actualmente en Israel.

Los primeros siete rehenes liberados fueron Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran y Guy Gilboa-Dalal.

La segunda ronda de rehenes liberados, compuesta por 13 personas, incluyó a Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, Ariel y David Cunio, Eitan Horn, y Rom Braslavski.

A pesar de los graves temores por su salud tras dos años de cautiverio, ninguno de los 20 rehenes vivos liberados hoy necesitó ser trasladado de urgencia al Hospital Soroka en Beer Sheba, sino que se dirigirán a hospitales en el centro de Israel.