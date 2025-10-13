Itongadol.- En un encendido discurso, el presidente de la Knesset (parlamento israelí), Amir Ohana, elogió la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al definirlo como un “coloso que será consagrado en el panteón de la historia” y aseguró que el pueblo judío lo recordará “dentro de miles de años”.

Ohana agradeció a Trump por visitar Israel y dio un detalle de sus logros, desde el reconocimiento a Jerusalem como capital de Israel y la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a la ciudad hasta negociar los Acuerdos de Abraham y atacar el programa nuclear iraní durante la guerra de este verano.

El presidente de la Knesset elogió a Trump y lo calificó como «el coloso de la historia judía»



“Señor Presidente, usted se presenta ante el pueblo de Israel no como otro presidente estadounidense, sino como un coloso de la historia judía, alguien a quien debemos remontarnos dos milenios y medio atrás en la noche de los tiempos para encontrar un paralelo en Ciro el Grande”, expresó Ohana, refiriéndose a un antiguo rey persa que permitió a los judíos regresar del exilio en Babilonia y reconstruir su Templo en Jerusalem.

En este contexto, el presidente del parlamento israelí le transmiti que «lo que el mundo necesita ahora no son apaciguadores que alimenten al cocodrilo con la esperanza de ser comidos los últimos, como los que hemos visto recientemente en la Asamblea General de la ONU”. La referencia tiene que ver con las recientes declaraciones de reconocimiento de un Estado palestino.

“Lo que el mundo necesita ahora son más líderes valientes, decididos, fuertes y audaces. El mundo necesita más Trumps”, resaltó Ohana para agregar luego que “no hubo una sola persona en este planeta que hiciera más que usted por promover la paz”.

Además, el presidente de la Knesset insistió con que Trump, “más que cualquier otro individuo”, es merecedor del Premio Nobel de la Paz. En este sentido confirmó que junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, “convocarán a presidentes y presidentes de parlamentos de todo el mundo para que presenten su candidatura” para 2026.

En un tramo de su discurso en hebreo, Ohana también otorgó elogios al primer ministro Benjamin Netanyahu, citando al enviado especial de la Casa Blanca, Witkoff, quien recientemente destacó al líder israelí por tomar «decisiones muy difíciles». «No habríamos llegado a este punto si el primer ministro Netanyahu no hubiera actuado como lo hizo», señaló el funcionario norteamericano en su momento.