Netanyahu: «No aceptaremos la anarquía ni la violencia»

AJN/Itongadol.- No se tolerará la negativa a seguir las órdenes de los reservistas de las FDI ni los llamamientos al asesinato de políticos y líderes israelíes, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu a su gobierno al comienzo de la reunión semanal de domingo.

“No aceptaremos la anarquía”, dijo Netanyahu. “Hay quienes están llamando al bloqueo de carreteras, a la negativa, a la sangre en las calles y al ataque a figuras públicas”, explicó.

“No aceptaremos esto. No aceptaremos la violencia de ningún lado”, enfatizó.

Habló cuando reservistas no se presentaron al entrenamiento del domingo para protestar contra el plan de reforma judicial del gobierno, que temen que destruya la democracia israelí.

Netanyahu dijo: “Espero que el inspector general y la Policía hagan cumplir la ley, prevengan la violencia y el bloqueo de carreteras y permitan la vida diaria de los ciudadanos del país».

“Espero que la ISA y la Oficina del Fiscal del Estado tomen medidas decididas contra quienes incitan a asesinar a ministros y parlamentarios, y al primer ministro y su familia, sin hacer la vista gorda, sin dar rienda suelta y sin tomar atajos”, afirmó.

“Espero que el jefe de Estado Mayor de las FDI y los jefes de los servicios de seguridad luchen enérgicamente contra la negativa a servir. No hay lugar para la negativa a servir en el discurso público. Un Estado que valora la vida no puede tolerar tales fenómenos y no los toleraremos”, dijo Netanyahu.

Israel tiene una larga historia de soldados que rechazan órdenes que violan su conciencia, aunque es raro que un número tan grande de ellos se niegue a presentarse al servicio de reserva.

Netanyahu pidió que se lleve a cabo un diálogo sobre el plan de reforma judicial, pero no suspendió la legislación hasta que se hayan completado dichas conversaciones.

“En lugar de la incitación y los llamados a la anarquía, en lugar de la ingeniería de conciencia por los canales de l propaganda, debe haber una discusión genuina, sustantiva y justa sobre la reforma judicial”, dijo.

El plan busca restablecer el equilibrio entre “lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial” que se ha revertido en las últimas décadas, explicó.

“Es con este propósito que fuimos elegidos y esto es lo que haremos. Lo haremos con consideración y responsabilidad, de una manera que preserve los derechos de todos los ciudadanos de Israel: seculares y religiosos, mujeres, LGBTQ, minorías, todos sin excepción».