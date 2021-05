Netanyahu. ‘Los linchamientos nunca están justificados, devolveremos el control a las ciudades’

ItonGadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu condenó el intento de linchamiento de un hombre árabe por parte de alborotadores judíos en Bat Yam el miércoles por la noche.

«A los ciudadanos de Israel, les digo esto, no me importa si su sangre está hirviendo. No pueden tomar a un simple ciudadano árabe e intentar lincharlo, como no puede hacerlo un ciudadano árabe. simno pueden tomar la ley en sus propias manosplemente linchar a una persona judía «, dijo Netanyahu.

En una declaración a los medios de comunicación, Netanyahu afirmó que «nada justifica el linchamiento de árabes entre judíos y nada justifica el linchamiento de judíos en árabes». No aceptaremos esto. No somos nosotros los que debemos utilizar esta violencia. Devolveremos el control y el gobierno a las ciudades de Israel. En todas las ciudades, en ciudades mixtas, en ciudades judías, en todas partes «.

«Unámonos para hacer la tarea que necesitamos como ciudadanos de nuestro país: restaurar la dirección, eliminar esta anarquía y preservar y restaurar la seguridad y la paz que todos merecemos», agregó Netanyahu.

Fueron varias ciudades de Israel en las que se replicaron escenas violentas de grupos de jóvenes judíos y árabes manifestándose en las calles y arrojando piedras. Hubo linchamientos y varios heridos y detenidos, mientras la policía intenta contener la escalada de ataques entre civiles.