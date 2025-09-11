Netanyahu firma un acuerdo para impulsar la construcción de viviendas en Judea y Samaria: “No habrá un Estado palestino”

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un acuerdo para impulsar el plan de construcción de viviendas en Judea y Samaria «E1», que atravesará territorios que los palestinos reclaman para sí en un futuro Estado, pero históricamente le pertenecen al pueblo judío.

“Vamos a cumplir nuestra promesa de que no habrá un Estado palestino; este lugar nos pertenece”, declaró durante una visita a Ma’ale Adumim, donde se construirán miles de casas.

“Salvaguardaremos nuestro patrimonio, nuestra tierra y nuestra seguridad. Vamos a duplicar la población de la ciudad”, añadió Netanyahu.

El mes pasado, el proyecto «E1», que dividirá en dos Judea y Samaria y la separará de Jerusalem oriental, recibió la aprobación final del gobierno.

Paralelamente, el Comité de Finanzas de la Knesset (Parlamento israelí), que está controlado por la coalición, aprobó la transferencia de 80 millones de shekels (24,2 millones de dólares) al Ministerio de Servicios Religiosos, pese a que el gobierno impulsó una reducción drástica del gasto para financiar las crecientes necesidades en tiempos de guerra.

Gran parte de la nueva financiación se destinará a actividades de los consejos religiosos, incluyendo la creación de cinco nuevos, la peregrinación anual al monte Merón en Lag Ba’Omer y los gastos de alojamiento de los grandes rabinos.

Ayer, la Knesset votó a favor de un recorte general del 3,35% en los presupuestos ministeriales a partir del próximo año, como parte de un paquete de gastos en tiempos de guerra de 31.000 millones de shekels (9.000 millones de dólares). La mayoría de los fondos adicionales serán destinados a la defensa, con 1.600 millones de shekels (473 millones de dólares) para ayuda humanitaria a Gaza.