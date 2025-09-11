Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que abatieron a Wasim Saeed Jaba’i, integrante de la División Imam Hossein, una milicia iraní que opera en estrecha coordinación con Hezbollah. El operativo tuvo lugar este jueves en la localidad de Ain Baal, cerca de Tiro, en el sur de Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a un miembro de una milicia aliada a Hezbollah en un ataque en el sur de Líbano



Según el comunicado militar, Jaba’i era considerado una figura central en el fortalecimiento de las capacidades de la milicia, al desempeñar un papel clave en la adquisición de armamento, la ejecución de ataques con cohetes contra el norte de Israel durante el conflicto en Líbano en 2024, y la reorganización del grupo tras las pérdidas sufridas en esa confrontación.

Además de su pertenencia a la División Imam Hossein, Jaba’i también era miembro de Hezbollah, lo que refuerza la conexión operativa entre ambas organizaciones, respaldadas por Irán.

El ejército israelí subrayó que las actividades de Jaba’i “constituían una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano”, en referencia a los acuerdos tácitos que buscan limitar la presencia de grupos armados respaldados por Teherán en el sur del país.

El ataque se enmarca en la escalada de operaciones preventivas de Israel contra infraestructuras y líderes vinculados a Irán y Hezbollah, con el objetivo de contener el rearme y la reorganización de estas facciones a lo largo de la frontera norte.