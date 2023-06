Netanyahu está »decidido» a que el servicio de inteligencia entre en la lucha contra la delincuencia árabe

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocará una «reunión especial» para discutir la integración del Shin Bet -el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel-, en la lucha contra el aumento de la delincuencia en el sector árabe del país, expresó el mandatario israelí al comienzo de la reunión semanal del gabinete el domingo por la mañana.

Netanyahu afirmó que están «decididos a luchar contra este fenómeno criminal, y en la cabeza de la serpiente – las organizaciones criminales», destacando que convocaría la reunión para «integrar el Shin Bet en los esfuerzos específicos contra las familias del crimen».

«Insisto en integrar inmediatamente al Shin Bet», añadió.

¿Cuál es el papel del Shin Bet en Israel?

El Shin Bet es la principal agencia de seguridad de Israel en la recogida de información y la persecución de terroristas en Cisjordania y Gaza.

La agencia se involucró en la delincuencia dentro de Israel ya durante el gobierno anterior, en casos que rozaban el terror. Sin embargo, la propia agencia se opone a implicarse más en delitos violentos dentro de Israel.

Las declaraciones del primer ministro se produjeron tras una semana sangrienta que elevó el total de homicidios en el sector árabe a 102 desde principios de 2023, frente a los 106 homicidios en el sector en todo 2022.

Los homicidios en 2022 fueron inferiores a los 121 homicidios en el sector árabe en 2021. La caída se produjo después de que el gobierno anterior pusiera en marcha una operación llamada «Safe Track» en 2021, que reunió a todas las ramas de la aplicación de la ley en un movimiento coordinado entre ministerios dirigido por el ex viceministro de Seguridad Interior y actual diputado de la oposición, Yoav Segalovitz

Segalovitz argumentó en el programa «Meet the Press» del Canal 12 israelí el sábado que el gobierno actual no había continuado la operación, y que todos los planes estaban establecidos y disponibles, y todo lo que el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir tenía que hacer era ponerlos en práctica.

Ben-Gvir habló con la prensa antes de la reunión semanal del gabinete.

«Desde el primer momento de las negociaciones [de la coalición] dije: La manta de la policía es pequeña, el Shin Bet tiene que entrar en acción después de todo lo que pasó en los últimos meses», aseguró Ben-Gvir.

Los líderes del partido de la oposición Unidad Nacional, los diputados Benny Gantz -ex ministro de Defensa-, Gideon Sa’ar y Gadi Eisenkot, visitaron el domingo la ciudad de Qalansawe, al este de Netanya.

Gantz calificó la situación de «estado de emergencia nacional» y pidió la formación inmediata de un gabinete ministerial para luchar contra el crimen organizado.

«Lo último que puede decirse de Netanyahu es que está decidido a tratar la plaga de la violencia. No hay soluciones mágicas: la violencia sólo cesará cuando Netanyahu trate la gobernanza en [la ciudad árabe] Tur’an del mismo modo que trata la preparación para [atacar] Teherán. Que la ley para Rosh Ha’ayin sea la misma que para Qalansawe», señaló Gantz.

Gantz también pidió a Netanyahu que despidiera a Ben-Gvir.

El ex ministro de Defensa advirtió que «el Ministerio de Seguridad Interior necesita un ministro con experiencia en la acción y no sólo en relaciones públicas. Un ministro que sepa trabajar junto con el comisario de policía y los altos mandos, y no dar informes anónimos contra ellos o despedirlos en los medios de comunicación».

»Un ministro que sepa ganarse la confianza de la población y darle sensación de seguridad, y no que lleve décadas deslegitimándola. Cada día que las llaves de la seguridad interior están en manos de Ben-Gvir es un abandono nacional por parte del primer ministro. El experimento fracasó, y el precio es alto», concluyó Gantz.