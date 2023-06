El ministro de Cultura y Deportes de Israel visitó la AMIA y rindió homenaje a las víctimas del atentado

Itongadol.- (Por Martín Solzi). El ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, que llegó la semana pasada al país para apoyar al seleccionado del Estado judío en el Mundial Sub20 Argentina 2023, en el que Israel cayó frente a Uruguay en semifinales y enfrentará esta tarde a Corea del Sur en busca de la medalla de bronce, visitó la AMIA y rindió homenaje a las víctimas del atentado.

Zohar brindó una conferencia de prensa para los medios comunitarios en la cual, con respecto al equipo israelí que hizo historia en el torneo, ya que nunca había ganado un partido en una competencia oficial de la FIFA, expresó: »Es un colectivo de todo lo que es Israel: judíos, árabes y musulmanes que juegan juntos y marcan goles conjuntamente, formando parte del pluralismo israelí’’.

‘‘Los que boicotean a Israel, que ocurre no solamente en fútbol, sino en otros deportes es un ‘win win’, nosotros ganamos y vamos a clasificar y ellos no juegan. Si me preguntan ¿por qué no juegan con Israel? La respuesta es: porque nos tienen miedo’’, agregó.

El día previo a la conferencia, Zohar se reunió con el ministro de Turismo y Deportes argentino, Matías Lammens, y conversaron sobre la amenaza iraní.

רגע לפני משחק נבחרת ישראל הצעירה נפגשתי עם שר הספורט והתיירות הארגנטינאי, מטיאס למנס. שוחחנו על הקהילה היהודית בארגנטינה היחסים הבינלאומיים עם דגש על החמרת העמדות הארנטינאיות כלפי האיום האיראני, תחילת שיתופי פעולה בספורט והעמקת הקשרים בין המדינות🇦🇷🇮🇱 pic.twitter.com/7k9xkiQjWI — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) June 8, 2023

Ante la consulta de laItongadol sobre la reunión con Lammens y la postura del gobierno argentino frente a la amenaza iraní, Zohar fue contundente: ‘‘El ministro Lammens comprendió muy seriamente la amenaza de Irán. No voy a entrar en detalles en decir cómo fue la conversación con él, pero todos saben que hoy en el mundo hay dos grupos de países. Los democráticos, libres y abiertos, y del otro lado los más oscuros, las dictaduras’’.

‘‘El pueblo iraní está pagando el precio de su liderazgo dictatorial. Sabemos que inclusive en Irán mismo hay pueblos y personas que están intentando salir en contra del liderazgo dictatorial de Irán, buscando sus libertades. Nosotros no queremos hacer nada contra el pueblo de Irán, pero sí haremos todo lo que podamos para asegurar que Irán no tenga armas nucleares’’, explicó.

Zohar advirtió que ‘‘cuando Israel no tenga ninguna otra opción, va a defenderse y si es necesario de una forma muy poderosa. También Argentina, un lugar que sufrió del terrorismo y de la violencia de Irán, tiene que estar del lado de los países que están en contra del gobierno dictatorial de Irán’’.

En referencia al antisemitismo, Zohar señaló: ‘‘Hubo mucho durante la historia, tanto lejana como cercana. Nosotros tuvimos la peor tragedia en el mundo, que fue el Holocausto, y esa también fue una de las bases del establecimiento del Estado de Israel. Pero esto sigue adelante. Hay antisemitismo en todo el mundo, el peor viene desde Irán, que sigue teniendo interés de tener armas nucleares’’.

Por otro lado, a nivel deportivo, el ministro reconoció que mantuvo un encuentro con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el que le contó que Mascherano, el DT del seleccionado argentino, le dijo ‘‘que la selección de Israel era muy fuerte, tenía mucho potencial y talento, y esperaba que Argentina no se cruzara con Israel’’.

Además, Zohar afirmó que durante la reunión ‘‘firmaron un acuerdo entre ambas asociaciones que incluirá conocimiento mutuo, intercambios de capacitaciones y tecnología israelí que se aplica al fútbol’’.

‘‘También se habló de que la Selección Argentina llegue a Israel para jugar partidos amistosos’’, señaló el ministro.

A la hora de hablar de la unión entre Argentina e Israel, Zohar destacó: ‘‘En lo que tiene que ver con el fútbol, Argentina es Israel e Israel es Argentina. Lo vimos en el Mundial de Qatar, donde todo el país apoyó a Argentina y esperaba que ganara la copa’’.

‘‘Yo vi el partido en mi casa, y cuando Argentina marcó el tercer gol, se escuchó que todo el barrio gritó el gol. Y por eso pienso que este torneo apoyó a la selección israelí a seguir mejorando y nuestros jugadores se sintieron acá como en casa’’, añadió.

El ministro israelí mencionó que el presidente de la AFA le contó que ‘‘desde su visita a Israel en la que puso los papelitos en el Kotel en 2018, Argentina ganó tres campeonatos y perdió solamente un partido’’.

En relación a la inversión que el gobierno destina a la actividad, Zohar informó»: ‘‘El ministerio de Cultura y Deporte acaba de aprobar el presupuesto de 2023/24, que aumentó en 280 millones de dólares el presupuesto del deporte en Israel. En general, el presupuesto es de 900 millones de dólares al año y todo esto con el fin de mejorar todas las ramas del deporte de Israel. Por ejemplo, hace poco estuvo el campeonato mundial de Judo y lo estamos haciendo con todos los deportes olímpicos, para tener los logros que dan orgullo no solamente a Israel, sino a todo el pueblo judío’’.

‘‘Es impresionante ver cómo cada judío cruza los dedos cuando un deportista israelí está compitiendo y esto muestra la conexión entre el pueblo judío e Israel. Es un pueblo que sufrió mucho en la historia y por eso cada cosa positiva nos lleva a sentirnos muy orgullosos’’, admitió.

El ministro también expresó que ‘‘para la independencia de las diferentes federaciones de deportes en Israel, que deben ser independientes y no tener ninguna influencia política, porque así son las reglas para ser parte de las federaciones internacionales, no hay que imponer nada, sino mantener un diálogo y llegar a un consenso con ellos sobre los diferentes temas. Mi objetivo es llegar a acuerdos lo más amplio posible, no solamente en deportes, sino a nivel general en la sociedad israelí, porque el amor entre todos nosotros es un valor muy importante’’.

Al ser consultado por la reforma judicial propuesta por la coalición de gobierno, que generó una crisis en la sociedad israelí, Zohar aseguró: ‘‘Llegó al lugar más peligroso entre los que están a favor y los que están en contra de la reforma. En hebreo hay un dicho que dice que hay que evitar el ‘odio gratuito’, que hace referencia al odio entre judíos, entre hermanos, y fue lo que nos llevó a nuestros peores problemas en nuestra historia. Por eso decidimos intentar llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles, para que no exista este odio entre hermanos, no solamente en Israel, sino entre todos los judíos del mundo’’.

‘‘Yo soy miembro del Likud (el partido oficialista), y estamos a favor de la reforma, pero para nosotros es muy importante cerrar la grieta que se generó entre las diferentes partes de la sociedad israelí’’, agregó.

Finalmente, con respecto a sus objetivos, afirmó: »Uno de los más importantes es que Israel juegue un mundial con la selección mayor, a pesar de que no puedo hacer nada al respecto. Ojala pudiese entrar a la cancha y jugar, pero lo que sí estamos haciendo es invertir mucho dinero para mejorar el deporte israelí, y específicamente el fútbol’’.

‘‘El presupuesto actual hará que tengamos mejores instalaciones, mejores entrenadores y más horas de entrenamiento, porque el deporte tiene que surgir desde abajo. Por eso lo que logró esta selección además de optimismo nos da orgullo de cara al futuro’’, concluyó