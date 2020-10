Netanyahu celebra la autorización de Estados Unidos para financiar proyectos científicos en Judea y Samaria

Itongadol/Agencia AJN.- Israel y los Estados Unidos firmaron el miércoles un acuerdo que eliminó todas las restricciones geográficas anteriores de su cooperación científica, un movimiento visto por algunos como un primer paso hacia el reconocimiento americano de la soberanía israelí sobre Cisjordania. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el embajador de EE.UU. en Israel David Friedman firmaron un protocolo que modificó tres acuerdos de la década de 1970 que constituyen la base de la cooperación científica bilateral.

Esos acuerdos habían estipulado que los proyectos de cooperación “no pueden llevarse a cabo en zonas geográficas que quedaron bajo la administración del Estado de Israel después del 5 de junio de 1967, y no pueden estar relacionados con temas principalmente pertinentes a esas zonas”.

Las enmiendas del miércoles, firmadas durante una ceremonia festiva en la Universidad Ariel, en el corazón de Cisjordania, eliminaron esta cláusula. “El acuerdo abre a Judea y Samaria al compromiso académico, comercial y científico con los Estados Unidos”, dijo Netanyahu, usando los nombres bíblicos de Cisjordania.

“Esta es una importante victoria contra todos aquellos que buscan deslegitimar todo lo israelí más allá de las líneas de 1967. Y a esos malévolos boicoteadores les tengo un simple mensaje hoy: están equivocados y fracasarán. Se equivocan porque niegan lo que no se puede negar: la conexión milenaria entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel, que tiene más de 3.000 años de antigüedad”, dijo.

“Y fracasarán porque estamos decididos a seguir construyendo nuestra vida en nuestra patria ancestral y a no ser nunca más desarraigados de aquí”, agregó el mandatario.

Cambiando del inglés al hebreo, el primer ministro declaró: “Hoy aplicamos el acuerdo científico entre Israel y EE.UU. a Judea y Samaria y a los Altos del Golán. Este es un cambio tremendo. Es una victoria sobre todas las organizaciones y países que boicotean a Judea y Samaria”.

Desde su creación en los años 70, la Fundación Binacional de Investigación y Desarrollo Industrial (BIRD), la Fundación Binacional de Ciencia (BSF) y la Fundación Binacional de Investigación y Desarrollo Agrícola (BARD) limitaron su cooperación a las fronteras de Israel anteriores a 1967 y no concedieron fondos a proyectos de investigación y desarrollo en Cisjordania, Jerusalem Oriental o el Golán.

“Ahora, para ser claros, estos acuerdos se hicieron con maravillosas intenciones y han dado resultados sobresalientes”, dijo Friedman en la ceremonia. “Pero, sin embargo, me decepcionó que estos acuerdos dedicados al crecimiento académico y científico estuvieran sujetos a limitaciones políticas que no servían a los objetivos que se buscaban alcanzar. Estas restricciones geográficas ya no se corresponden con nuestra política exterior”, agregó.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, los EE.UU. han reconocido a Jerusalem como la capital de Israel y la soberanía israelí sobre el Golán. También ha revertido la posición de larga data de Washington sobre los asentamientos en la Ribera Occidental, argumentando que no necesariamente violan el derecho internacional.

“Claramente, esta restricción geográfica dentro de estos tres acuerdos fue un anacronismo”, dijo el embajador. “Estamos corrigiendo un viejo error, y estamos fortaleciendo una vez más el inquebrantable vínculo entre nuestros dos países”.

El embajador subrayó que los EE.UU. e Israel seguirán financiando proyectos basados en la calidad, pero ya no rechazarán el apoyo a los investigadores debido a su código postal. “Estamos despolitizando un proceso que nunca debió ser politizado en primer lugar”, dijo.

BIRD, BSF y BARD – las tres fundaciones basadas en la cooperación científica entre EE.UU. e Israel – han proporcionado más de 1.400 millones de dólares a más de 7.300 proyectos conjuntos de investigación y comerciales, según la Embajada de EE.UU. en Jerusalem.

Además de las enmiendas, los EE.UU. e Israel firmaron el miércoles un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.

Este establece un nuevo marco de gobierno a gobierno que busca “elevar y facilitar las actividades de investigación científica, colaboración tecnológica e innovación científica en áreas de beneficio mutuo”, dijo la embajada en un comunicado.

“La firma hoy de un nuevo Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre Estados Unidos e Israel fortalecerá aún más nuestra relación con Israel y sentará las bases para futuros avances científicos”, dijo Kelvin Droegemeier, asesor de Trump para la política de ciencia y tecnología. “La integridad, la transparencia, la apertura, la reciprocidad y la competencia basada en el mérito están en el corazón de las empresas de investigación estadounidenses e israelíes”.