Netanyahu aceptó modificar la Ley del Retorno en un acuerdo de coalición con los partidos ortodoxos

Itongadol.- El primer ministro entrante de Israel, Benjamín Netanyahu, acordó modificar la Ley del Retorno en sus acuerdos de coalición con el Partido Sionista Religioso (RZP) y el Judaísmo Unido de la Torá (UTJ. El acuerdo para modificar la ley supuso una ruptura con una garantía anterior de Netanyahu.

Una nueva versión de la ley -sin la «cláusula de los nietos»- se someterá a votación en la Knesset (Parlamento israelí) antes del 31 de marzo.

Las partes también acordaron que el texto de la ley sería determinado en un plazo de 60 días a partir de la fecha de toma de posesión del gobierno, por un comité en el que estarían representados todos los representantes de la coalición.

La sección 53 del acuerdo de coalición con UTJ establece que a la luz de «la necesidad de cumplir con los propósitos de la Ley del Retorno y lograr la inmigración de judíos a Israel», a la luz de «las dificultades y lagunas creadas por la Cláusula de Nietos de la Ley del Retorno», y «la necesidad de prevenir la asimilación en Israel y evitar el mal uso», el partido llegó a un acuerdo con el gobierno para ofrecer una nueva ley.

El Centro Israelí de Política de Inmigración, que promovió la modificación de la ley, acogió con satisfacción el acuerdo de coalición.

«Después de muchos meses de trabajo para reunir a la coalición para enmendar la Ley del Retorno, la medida se está aplicando ahora», expresó el centro en un comunicado.

UTJ LEADER Yitzchak Goldknopf is setting the tone of the new government and religion and state in Israel. Will Benjamin Netanyahu give him everything? (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El líder de UTJ, Yitzchak Goldknopf, está marcando el tono del nuevo gobierno y de la religión y el Estado en Israel.

«El objetivo que tenemos ante nuestros ojos es acabar con la absurda situación en la que la inmigración a Israel crea un déficit demográfico para la mayoría judía», agregó el centro.

Finalmente, el centro aseguró que »los datos que revelamos a los cargos electos condujeron al hecho de que ya no queda nadie que no entienda la necesidad de enmendar la Ley del Retorno».

El lunes, los medios de comunicación israelíes informaron de que los partidos ultraortodoxos habían decidido no exigir la modificación de la Cláusula de Nietos de la Ley del Retorno, a pesar de que en las últimas semanas habían exigido su anulación.

Sin embargo, según un informe de la emisora israelí Kan, el partido Likud consiguió convencer a los partidos socios de la coalición de que establecieran un comité para debatir la Cláusula de Nietos y formular conclusiones al respecto durante la propia legislatura. Además, el Likud no aceptó por el momento incluir ningún texto que modifique o anule la cláusula en el acuerdo de coalición.

En una entrevista con la NBC hace dos semanas, Netanyahu afirmó que no cambiará la Ley del Retorno: «Será un gran debate, pero tengo opiniones bastante firmes».