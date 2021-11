Los israelíes se burlan de las representaciones de su país con posts satíricos

Itongadol.- Los israelíes se burlan de las representaciones de de su país en Internet subiendo fotos e historias alegres de ellos mismos con el hashtag #SadSadIsrael esta semana. El sarcástico hashtag, que se encuentra entre las principales tendencias de Twitter en Israel en los últimos días, se inició en respuesta al artículo del New York Times del 26 de octubre «¿De quién es la tierra prometida? A Journey into a Divided Israel», que, según algunos israelíes, presenta una descripción inexacta del Estado judío.

En respuesta, los israelíes han publicado fotos de sí mismos disfrutando de la vida -propuestas de matrimonio, días de paseo con los niños, paisajes- para crear un mosaico de experiencias que represente mejor la realidad israelí. A menudo, las publicaciones incluyen fotos de momentos alegres con subtítulos satíricos y sombríos, en referencia al lenguaje utilizado en el artículo del Times.

Se dieron miles de contribuciones a la tendencia, que fue desencadenada por el Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, un organismo de control de los medios de comunicación.

«El artículo del New York Times era ridículo de la misma manera que lo es el espejo de una casa de diversión», dijo Gilead Ini, analista de investigación de CAMERA que escribió un artículo y un post que ayudó a desencadenar la burla. «Dijeron a sus lectores que era un espejo fiel. Les dijeron a los estadounidenses que ese descontento captura lo que significa ser israelí hoy».

El artículo presentaba los viajes de los escritores por todo Israel, en los que los críticos argumentan que sólo tienen encuentros negativos y sólo conocen a ciudadanos con historias sombrías. Las entrevistas fueron en su mayoría con personas críticas con el Estado y la sociedad israelí. Los israelíes son retratados como divididos por divisiones sectarias irreconciliables.

«La idea de #SadSadIsrael surgió en una reunión improvisada en el pasillo», dijo Ini. «Acababa de escribir una crítica del artículo, y algunos de nosotros nos reímos de lo transparente que era el intento de reescribir el país. Nos imaginamos que el periódico tenía una cámara con un filtro incorporado que ponía ceños fruncidos en las caras de los israelíes sonrientes. La idea de que ese hashtag se difundiera en las redes sociales surgió en esa reunión. Así que lo utilicé, al igual que algunos colegas».

El hashtag no tardó en ganar popularidad, con la participación de la cuenta oficial de Twitter del Estado de Israel, de ONG y de personas influyentes en las redes sociales.