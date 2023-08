Las IDF, pioneras en el uso de «dronebulancias» para operaciones de rescate en el campo de batalla

Itongadol.- La Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDR&D) del Ministerio de Defensa está a punto de poner en funcionamiento la primera «dronebulancia», un vehículo aéreo no tripulado (UAV) capaz de transportar con rapidez y seguridad cargas pesadas o soldados heridos desde el campo de batalla.

La dronebulancia, un proyecto desarrollado por el Ministerio de Defensa para las IDF, fue sometida a un exhaustivo vuelo de prueba en el sur de Israel el pasado mes de mayo. Ejecutó con éxito múltiples escenarios y aterrizajes, reforzando la confianza de los desarrolladores en la plataforma. En la siguiente fase, que comenzará a principios del año próximo, se realizarán vuelos de prueba con las cargas útiles previstas, desde decenas de kilos de munición, agua y combustible para las fuerzas de combate, hasta pasajeros humanos.

El gran dronebulancia demostró con éxito su capacidad para transportar a dos personas durante un trayecto de varios kilómetros, lo que corrobora su potencial para volar hasta 30 kilómetros (una hora de vuelo) y transportar un peso de hasta 550 libras en el aire. El desarrollo del vehículo aéreo comenzó inicialmente en el sector privado por la empresa israelí AIR.V, y se conoce comercialmente como «Air Van». Sin embargo, ahora ha sido encargado para su uso por las IDF y puede revolucionar la logística en el campo de batalla moderno.

«Esencialmente hemos cambiado de rumbo. En lugar de desarrollar completamente un vehículo militar, estamos tomando un activo del sector privado y continuando su desarrollo para uso militar», dijo Idan, jefe del departamento de UAV de DDR&D, a Ynet. «De esta manera, maximizamos el uso de activos procedentes de empresas de nueva creación, y los equipamos con capacidades militares según los estándares militares».

«En esta fase, estamos desarrollando un plan de integración para estos equipos en colaboración con oficiales de las IDF. Posteriormente, se establecerá un protocolo de ensayo sistemático. Preveo que en el plazo de uno o dos años, realizaremos avances sustanciales, y poseeremos la capacidad práctica de emplear estas herramientas para uso militar, capaces de soportar cargas útiles aún más pesadas y de operar a mayores distancias.»

A lo largo de la última década, la seguridad nacional ha intentado desarrollar otros drones algo más pequeños para transportar heridos desde el campo de batalla, pero estos proyectos fracasaron en gran medida por motivos de seguridad. La plataforma actual, de mayor tamaño que los drones intentados anteriormente, podría convertirse en el primer sistema de este tipo operativo en las IDF.

El dronebulancia volará de forma autónoma con un punto de ruta preprogramado, similar a los drones militares estándar que hoy en día ya no requieren control remoto humano. «Hasta ahora, proyectos similares no habían tenido éxito porque sus baterías no tenían la capacidad necesaria, sobre todo porque eran aparatos relativamente pequeños con un techo que los limitaba», añadió Idan.

«En esta ocasión, estamos hablando esencialmente de una pequeña aeronave, parecida a un Cessna, capaz de alcanzar la misma altitud que este tipo de avión». Esta plataforma cuenta con una capota retráctil similar a la de un coche deportivo, un silencioso motor eléctrico de carga sencilla, una pantalla de tableta en el habitáculo y cuatro rotores que permiten despegar y aterrizar verticalmente desde cualquier lugar. A continuación, pasa en pleno vuelo a una configuración de vuelo rápido y horizontal, similar a la de un avión», explica Idan, señalando que la aeronave recuerda al Boeing V-22.

«El año pasado, el mundo invirtió 30.000 millones de NIS en vehículos eléctricos aéreos, y no hay razón para que no capitalicemos esta tendencia». Este sistema israelí ya ha alcanzado una fase avanzada de madurez. Ya no es un concepto de ciencia ficción; las capacidades iniciales nos han sido demostradas, y ahora las estamos mejorando para las necesidades de las IDF, al tiempo que desarrollamos una versión marítima», añadió Idan.

Actualmente, el coste de cada uno de estos aviones en su versión básica se estima en 150.000 dólares por unidad, pero se espera que el precio disminuya una vez finalizado su desarrollo.