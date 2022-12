Las FDI confirman que las tropas dispararon contra el tejado donde se halló muerta a una niña palestina

Itongadol.- Al parecer, las Fuerzas de Defensa de Israel creen que las tropas pueden haber disparado y matado accidentalmente a una adolescente palestina durante un combate con pistoleros palestinos en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, a última hora del domingo.

La chica, Jana Majdi Assam Zakarna, de 16 años, fue hallada muerta en el tejado de su casa con una herida de bala en la cabeza después de que las tropas israelíes se retiraran de Yenín, según la agencia de noticias oficial palestina WAFA.

Según evaluaciones sin fuentes citadas por la emisora pública Kan y el sitio de noticias Ynet, las FDI estaban investigando si Zakarna fue identificada erróneamente mientras observaba a las tropas desde el tejado, si había estado junto a hombres armados o si se encontraba en la línea de fuego.

Los informes afirmaban que las tropas habían disparado hacia tejados en Yenín, donde hombres armados palestinos habían abierto fuego contra las fuerzas israelíes que realizaban detenciones. Citaban a los soldados implicados diciendo en una investigación inicial que «sólo dispararon a hombres armados» y no identificaron a ninguna mujer o niña en la zona.

El informe de Ynet señalaba que los pistoleros palestinos también habían disparado contra los tejados de Yenín, y las noticias del Canal 12 informaban de que era posible que Zakarna hubiera sido alcanzada por los disparos de los pistoleros palestinos, ambos sin citar ninguna fuente.

Anteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel habían declarado que estaban al corriente de la muerte del adolescente y que se estaba llevando a cabo una investigación.

Al ser preguntado por las informaciones sin fuente, un portavoz de las FDI dijo a The Times of Israel que el ejército no tenía más detalles que ofrecer sobre el caso y que no había informado a los periodistas.

Otros tres palestinos resultaron heridos en los enfrentamientos, que incluyeron fuego real y explosivos, cuando tropas israelíes y agentes de la Policía de Fronteras, algunos de ellos de incógnito, asaltaron un negocio de Yenín a última hora del domingo.

Un portavoz de la Policía de Fronteras confirmó que las tropas abrieron fuego y dijo que tres sospechosos de terrorismo fueron detenidos durante la operación nocturna.

«Tras las detenciones, estallaron violentos disturbios, que incluyeron fuego real y explosivos desde varios alcances dirigidos contra las fuerzas [israelíes]», dijo un portavoz de la Policía de Fronteras en un comunicado. «Los agentes encubiertos, las tropas de la Policía de Fronteras y los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel devolvieron el fuego hacia los terroristas».

Imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a las tropas saliendo de una furgoneta y entrando en un escaparate, para luego salir con palestinos con las manos atadas.

En los vídeos se oían fuertes disparos y explosiones, incluida una en la que parecía estallar una bomba junto a un jeep militar.

Ningún soldado israelí resultó herido, según la policía.

Un ala local del grupo terrorista palestino Yihad Islámica confirmó haber abierto fuego y lanzado explosivos contra las tropas israelíes.

Los tres sospechosos detenidos fueron entregados al servicio de seguridad Shin Bet, y se incautó un fusil M16 utilizado por los palestinos, informó Israel.

Las tensiones han sido elevadas en Cisjordania durante el último año, en el que las FDI han llevado a cabo una importante ofensiva antiterrorista centrada principalmente en el norte de Cisjordania para hacer frente a una serie de atentados palestinos.

En redadas nocturnas, las tropas detuvieron a 18 palestinos buscados, incluidos los tres de Yenín, según informaron las FDI el lunes por la mañana.

Se han producido muchos enfrentamientos mortales en la zona de Yenín y Nablús, donde las fuerzas israelíes han concentrado la mayoría de las operaciones de detención.

El jueves, tres pistoleros palestinos murieron durante un tiroteo con las fuerzas israelíes en Yenín. Una semana antes, otros dos terroristas palestinos murieron en enfrentamientos similares en la ciudad cisjordana.

En los últimos meses, los pistoleros palestinos también han atacado repetidamente puestos militares, tropas que operan a lo largo de la barrera de seguridad de Cisjordania, asentamientos israelíes y civiles en las carreteras.

Las FDI han registrado este año unos 300 ataques e intentos de tiroteo contra civiles y soldados israelíes en Cisjordania, frente a los 91 del año pasado.