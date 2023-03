Las actividades inmobiliarias israelíes se ponen en pausa en medio de la turbulencia de la reforma judicial

Itongadol.- Los conflictos políticos y sociales en Israel provocados por la reforma judicial impulsada por el Gobierno también se han filtrado en el mercado inmobiliario, ya que la delicada situación actual disuade a muchos israelíes de adquirir propiedades.

Nurit, abogada que vive en Tel Aviv con su marido Guy y sus tres hijos, está interesada en comprar una casa nueva y lleva tres años buscándola. Sin embargo, debido a los recientes acontecimientos, han decidido detener su búsqueda hasta que se aclare la situación.

«Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero pensamos que el mercado no es actualmente adecuado para una compra debido al aumento de los precios», dice el hombre de 42 años.

«Nos dimos cuenta de que no podíamos comprar una casa, así que buscamos apartamentos con jardín, y cuando encontramos uno era aceptable para los dos, pero decidimos no comprar debido a la situación. No es el momento de pedir una hipoteca. Queremos tener dinero disponible si decidimos irnos del país».

Shlomi Chen, de 37 años, casado más dos de Modi’in, también ha estado buscando piso en los últimos meses, pero al final decidió aparcar la compra. «Decidimos parar y dejar de buscar piso porque estamos esperando a ver qué pasará en Israel tras la reforma y si el mercado se recuperará o no», dice.

«Queríamos comprar un apartamento a un contratista de Bat Yam en un nuevo proyecto residencial, y al revisar el contrato nos dimos cuenta de que el índice de precios de los insumos de construcción había subido un porcentaje y medio. Pedimos al contratista que fijara el precio en índices cero, y al principio se negó. Luego, dos semanas después aceptó, sin embargo, decidimos retirarnos del trato».

«Observamos la situación social y política del momento, el debilitamiento del shekel frente al dólar, las subidas de los tipos de interés, y no sabemos qué va a pasar en el mercado inmobiliario. ¿El precio que ofrecimos refleja realmente el precio de mercado? ¿Perderemos? ¿Se recuperará el mercado? Así que decidimos esperar», dijo.

«El avance de la reforma legal y la inestabilidad política y social afectan al sector inmobiliario y a la economía en general, incluso más allá del impacto de los tipos de interés», explica Irit Hopper, propietaria de Inhouse Marketing Residential Projects.

«Los israelíes prefieren en estos momentos esperar con la compra de un apartamento o hacer inversiones hasta que las cosas se aclaren. Tanto si se trata de parejas jóvenes que han ahorrado para una compra, como de otras personas que buscan comprar un piso nuevo y temen no poder actualizar su apartamento o de inversores que buscan mejores alternativas.»

«Creo que ahora mismo existe una oportunidad ideal para los compradores de vivienda. La capacidad de negociación de los consumidores ha mejorado mucho. Creo que pronto veremos que, al igual que en casos anteriores, el público acabará cediendo de golpe tras la crisis, lo que provocará una subida brusca y rápida de los precios.»

Pero no sólo los israelíes abandonan el mercado inmobiliario local. Según Tal Kopel, director general de la agencia inmobiliaria Madlan, «desde el pasado enero hemos observado una ralentización del número de compradores extranjeros. El número ha caído alrededor de un 10% desde principios de año, sobre todo entre la gente de Estados Unidos, ya que muchos congelaron la mudanza por el momento, a la espera de ver los resultados de la reforma. Y si se compara el periodo actual (enero-marzo) con el del año pasado, se puede ver que el número cayó casi un 25%».