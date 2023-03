Israel aún no ha extendido el contrato de Birthright

Itongadol.- Dos veteranos miembros salientes de la junta directiva de Birthright le enviaron una carta urgente al primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidiéndole que interfiera en lo que llamaron “salvar a Birthright”, según una carta obtenida por The Jerusalem Post.

el presidente del Colegio Académico Sha’arei Mishpat, Prof. Aviad Hacohen, y Yonatan Bassi, quien dirigió muchas operaciones gubernamentales a lo largo de los años, dijeron “como representantes públicos en la junta directiva, en nombre del gobierno israelí, desde el establecimiento de la empresa hace 23 años”, que “desafortunada y desgarradoramente, recientemente ha habido un cambio para peor en la actitud del Gobierno hacia Birthright”.

“Aparentemente por diferencias de opinión, y aunque ya han pasado unos cuatro meses desde que se estableció el gobierno, aún no se ha decidido quién será el ministro a cargo de este proyecto.”

Históricamente es el ministro de Asuntos de la Diáspora quien está a cargo de Birthright, pero por alguna razón desconocida, Amichai Chikli no ha recibido ese mandato del primer ministro.

“Como resultado, aún no se ha presentado al gobierno un borrador de un nuevo acuerdo entre los socios del proyecto, y más aún, dicho acuerdo aún no se ha firmado a pesar de que vence a fines de 2022. Esto se sabía con mucha anticipación y aún no se ha firmado el acuerdo”.

Según Hacohen y Bassi, en el estado actual de Birthright “existe un peligro inmediato y real para la continuación de todo el proyecto”.

Agregaron que “construir un proyecto así es cuestión de años de trabajo y dedicación, pero se puede destruir en un abrir y cerrar de ojos. Detener la actividad del proyecto, aunque sea por un corto tiempo, causará un daño irreparable, sin mencionar las posibles reclamaciones de los proveedores y un daño irreparable a la reputación de Birthright, y quizá también, del Estado de Israel”.

Birthright se encuentra en una situación difícil ya que la financiación que recibe del gobierno depende de la cantidad de participantes que llegan a Israel. Como no hay un contrato actual, no saben a cuántos participantes pueden permitirles participar, ya que no tienen un documento oficial que demuestre que el gobierno realmente financiará su visita.

Un alto funcionario de Israel que viajaba con la delegación del primer ministro Benjamin Netanyahu a Londres dijo que el gobierno apoya el programa y que no hay intención de restringirlo de ninguna manera, enfatizando que el programa “no está en peligro”.

Un segundo funcionario explicó que la Oficina del Primer Ministro está trabajando en los detalles para renovar el contrato.

Hay problemas burocráticos técnicos y además ha habido cambios de personal que han causado retrasos, dijo.

Birthright se estableció como una entidad conjunta de propiedad semigubernamental, originalmente financiada por tres socios principales: el gobierno, fondos filantrópicos y organizaciones judías locales de todo el mundo.

En noviembre se recortó el presupuesto de Birthright, lo que provocó que la organización reduciera en un tercio el número de participantes que puede llevar a Israel en 2023.

La Fundación Birthright Israel, el brazo de financiación de la organización, les dijo a sus principales donantes que confía en que podrá continuar apoyando a Birthright.

Fuentes de Birthright explicaron que están «reorganizando» su junta directiva: muchos miembros han estado en esa posición durante más de dos décadas.