Herzog dice que organizará la primera reunión de diálogo de revisión

Itongadol.- El presidente Isaac Herzog invitó el martes al equipo negociador de la coalición, así como a los equipos negociadores que representan a las facciones Yesh Atid y Unidad Nacional, para la primera ronda de negociaciones sobre la reforma judicial en la Residencia del Presidente en Jerusalem.

Los equipos negociadores comenzarán las conversaciones a las 19.30 horas, dijo el Presidente.

Los partidos de la oposición israelí se disponían a entablar negociaciones con la coalición sobre la reforma judicial después de que Netanyahu anunciara la congelación de la legislación el lunes por la noche.

Herzog se refirió a las negociaciones en un acto en Yad Vashem y expresó su esperanza de que «calmen los ánimos, bajen las llamas y conduzcan a resultados positivos con un amplio acuerdo».

El equipo de negociadores de la coalición gubernamental incluirá al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, al secretario del Gabinete, Yossi Fuchs, y al Dr. Aviad Bakshi, jefe del departamento jurídico del Foro Kohelet. El Likud negó posteriormente que estos fueran los miembros de su equipo, pero más tarde confirmó su equipo, que también incluirá a la profesora de Derecho. Talia Einhorn.

El líder de la oposición y presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, anunció el martes por la mañana que había reunido un equipo para dirigir las negociaciones. Estará formado por las diputadas Orna Barbivai y Karin Elharar, la ex directora general del Gabinete del Primer Ministro Naama Schultz y el abogado Oded Gazit, según Maariv.

Lapid había dicho el lunes que si efectivamente la legislación se detuviera «real y completamente», estaba dispuesto a entablar un diálogo en la residencia del presidente.

Sin embargo, a diferencia de Gantz, Lapid no habló directamente con Netanyahu porque «no le apetecía», según declaró el martes a Ynet News. «Pensé que ésta no era la forma de entablar negociaciones de buena fe, no es un plan como usted pidió».

Preguntado por el nivel de coordinación en la oposición, Lapid respondió que «la oposición es compleja. Ayer hablé con Gantz todo el día por teléfono y por la noche aún tuvimos tiempo de sentarnos. Estamos coordinados. Hay diferencias y matices, y cada partido tiene su línea y eso está perfectamente bien. Pero sobre lo que es importante, estamos coordinados y también trabajaremos juntos con el presidente.»

MK Benny Gantz, jefe del Partido de Unidad Nacional, habló con el primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes, dando la bienvenida a la demora en la legislación de reforma judicial.

Gantz también anunció que había reunido un equipo para llevar a cabo negociaciones en la residencia del presidente Herzog. El equipo estará formado por los diputados Gideon Sa’ar, Chili Tropper y Orit Farkash-HaCohen, del Partido de Unidad Nacional, y el abogado Ronen Aviani.

Mientras tanto, el Director General del Partido Sionista Religioso, Yehuda Vald, expresó su escepticismo sobre las negociaciones y especialmente sobre el papel del Presidente Herzog.

«Desgraciadamente, el presidente no es objetivo. Tenemos que hablar y llegar a un esquema equilibrado. Pero sin él, es parte del problema, no de la solución».

El presidente de Yisrael Beytenu, MK Avigdor Liberman, pidió a Lapid y Gantz que se retractaran de sus compromisos de negociación debido al anuncio del presidente de la Knesset el martes de que el proyecto de ley para dar a la coalición una mayoría en el Comité de Nombramientos Judiciales había sido colocado en el pleno de la Knesset. El paso es algo técnico, pero Liberman argumentó que no había sido necesario e indicó la intención de la coalición de no comprometerse.

«Las negociaciones no pueden llevarse a cabo cuando Netanyahu y sus socios continúan en el proceso legislativo», escribió Liberman en Twitter.

Pidió a Lapid y Gantz que no entablaran negociaciones hasta que el proyecto de ley fuera retirado del pleno de la Knesset y devuelto a la Comisión de Constitución de la Knesset, y añadió que «así no es como se dialoga.»