Lapid advierte a israelíes mientras aumenta el nivel de amenaza: No vayan a Estambul

AJN/Itongadol.- Los israelíes no deberían visitar Estambul, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, mientras el Consejo de Seguridad Nacional elevó el nivel de amenaza para tales viajes luego de la publicación de informes de que Israel y Turquía frustraron un ataque terrorista iraní en esa ciudad el mes pasado.

El intento de ataque contra turistas israelíes fue uno de varios por parte de Irán en las últimas semanas, dijo, y agregó que las organizaciones de seguridad israelíes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina del Primer Ministro están tratando de salvar vidas israelíes.

“Estos ataques terroristas están dirigidos a israelíes que se fueron de vacaciones”, dijo Lapid en una reunión de la facción Yesh Atid en la Knesset. “Están eligiendo intencionalmente a ciudadanos israelíes para secuestrar o asesinar. Podría pasarle a cualquiera. Es un peligro real e inmediato”.

“Hacemos un llamado a los israelíes para que no vuelen a Estambul y, si no es necesario, que no vuelen a Turquía”, agregó. “Si ya están en Estambul, regresen a Israel lo antes posible… Si planearon un vuelo a Estambul, cancélenlo… Ningunas vacaciones valen vuestra vida”.

Lapid dijo que tenía un mensaje para los iraníes que intenten dañar a israelíes: “El largo brazo de Israel los alcanzará, sin importar dónde estén”.

También agradeció al gobierno de Turquía por sus esfuerzos para proteger a ciudadanos israelíes. Ankara entiende que si bien el turismo es importante, no se deben correr algunos riesgos, dijo.

Lapid dijo que espera que la advertencia de viaje se levante pronto, para la temporada alta de turismo.

El nivel de amenaza para visitar Estambul era de 4, el más alto posible, anunció el Consejo de Seguridad Nacional. Lanzó una advertencia contra viajar a Turquía hace dos semanas.

“A la luz de la amenaza continua y del aumento de las intenciones iraníes de dañar a israelíes en Turquía, con énfasis en Estambul, el NSC está elevando la advertencia de viaje a su nivel más alto, 4”, dijo en un comunicado. “Como tal, el NSC pide a los israelíes en Estambul que abandonen la ciudad lo antes posible y a los israelíes que planean ir a Turquía evitar hacerlo cuando no sea necesario”.

Sin embargo, no hay problema con los vuelos de conexión a través de Estambul siempre que los viajeros permanezcan en el aeropuerto, agregó el NSC.

Funcionarios de seguridad israelíes actualizaron a sus homólogos turcos el mes pasado sobre una red iraní que intenta llevar a cabo ataques contra israelíes en Turquía y les pidieron ayuda para frustrarlos.

Irán ha prometido vengarse de Israel después de la misteriosa muerte de varios oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en las últimas semanas.

Las autoridades turcas detuvieron a agentes que trabajaban para el IRGC en Turquía, informó Walla el lunes.

Las advertencias en Turquía se producen en medio de un calentamiento de las relaciones diplomáticas entre Ankara y Jerusalem. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, visitó Israel el mes pasado, la primera visita de este tipo en 15 años.

“Evidentemente, hay una infraestructura [iraní] que ha planeado actuar ahora mismo”, dijo el reportero Nir Dvori hace dos semanas.

Él dice que recientemente se han realizado esfuerzos para atacar a los israelíes de alto nivel y a los empresarios israelíes en todo el mundo, pero “el Mossad frustró esto”.

Dado que los iraníes no han tenido éxito con ese esfuerzo, están ampliando el objetivo a los israelíes comunes en Turquía, dice.

Él dice que los turcos no han estado contentos con la publicidad, “pero se dan cuenta de que no hay otra opción esta vez. Ellos también están trabajando [para frustrar la amenaza tal como se indica] en esta advertencia israelí muy inusual, con la esperanza de que este incidente termine en unos días”.