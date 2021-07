LA POLICÍA DE ISRAEL INVESTIGA SI NETANYAHU INSTALÓ JACUZZI CON FONDOS ESTATALES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CESAREA

Itongadol.- La Policía de Israel está investigando si se instaló un jacuzzi por un valor de 50 mil shekels en la casa de la familia del ex primer ministro, Binyamin Netanyahu, en Cesarea, con fondos estatales y sin los correspondientes permisos, informó el canal 12 de Israel.

La Unidad 433 inició una investigación tras una denuncia recibida por el asesor legal de la Oficina del Primer Ministro, Shlomit Barnea, quien transfirió la misma al asesor legal del Gobierno, Avijai Mandelbit, quien aprobó iniciar los trabajos para determinar si hubo irregularidades. Hasta el momento, tanto el ex primer ministro como su esposa, Sara Netanyahu, no son sospechosos.

«Desde que la pareja Netanyahu compró su casa en Cesarea hace unos 20 años, no se instaló ningún jacuzzi allí. Es más que claro, que el Estado no invirtió ni un centavo en lo que no se instaló, por lo que se trata de una total mentira», indicó un comunicado emitido por la familia Netanyahu.

El valor del jacuzzi sería de unos 50 mil shekels (15 mil 300 dólares), y se sospecha que fondos enviados para realizar trabajos para la seguridad de la residencia del ex mandatario, hayan sido parcialmente desviados para la instalación de la bañera.