La policía arrestó a un israelí que amenazó de muerte a Netanyahu en la tumba de su hermano

Itongadol/Agencia AJN.- Una persona sospechosa de amenazar al primer ministro Benjamín Netanyahu en la tumba de su hermano fue arrestada el sábado por la noche, según la policía y el servicio de inteligencia interior Shin Bet.

El arresto se realizó como parte de una investigación conjunta de la Unidad Cibernética de Lahav 433 y el Shin Bet. El sospechoso, un joven de 26 años del sur de Israel, fue llevado para ser interrogado en las oficinas de la Unidad Cibernética y, de acuerdo con los hallazgos, será llevado a una audiencia sobre la extensión de su detención en el Tribunal de Primera Instancia de Rishon Lezion.

El viernes, se colocó una carta que contenía amenazas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la tumba de su hermano, Yoni, en el monte Herzl.

Un funcionario del Shin Bet enfatizó el viernes que “el Shin Bet no tiene la intención de dejar pasar una amenaza deliberada contra un primer ministro que se colocó en la tumba de un héroe israelí, y manejarán el incidente con todas las herramientas a su disposición”.

La carta colocada sobre la tumba subrayaba que “debe quedar claro que se trata de una amenaza de primer grado, nivel de alerta roja”.

“Bibi (el apodo de Netanyahu), no eres mejor que [Ariel] Sharon”, continuó la carta. “Sharon recibió un derrame cerebral y se hundió en un coma de ocho años. A ti te deseo cosas aún peores… No te tocaré en absoluto Bibi… porque un compinche no toca a las niñas”.

La carta enumeraba dos “misiones” para Netanyahu, que incluyen: conquistar Gaza y devolver el cuerpo de Hadar Goldin, a quien la carta se refería como “mi consejero”, así como a los otros israelíes cautivos. La carta subrayaba que “el reloj está en cuenta regresiva” y fijaba un plazo de “poco más de tres meses y medio”.

Yoni Netanyahu cayó durante la operación de rescate de Entebbe en 1976, cuando las FDI liberaron a más de 248 rehenes del aeropuerto de Entebbe en Uganda después de que un vuelo de Air France de Tel Aviv a París fuera secuestrado por terroristas palestinos y alemanes.

El sospechoso admitió haber amenazado de muerte la tumba de Yoni Netanyahu el domingo por la mañana, informaron los medios israelíes. Tiene una enfermedad mental y no tenía intención de dañar al líder israelí, afirmó el abogado del sospechoso el domingo por la mañana.

El abogado del sospechoso, Itamar Tzur, dijo que el tribunal había aprobado un examen psiquiátrico para él y solo extendió su detención por unos días.