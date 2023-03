La fuerte caída de las ofertas de vivienda en Israel expulsa a los agentes inmobiliarios

Itongadol.- El sector de la intermediación inmobiliaria en Israel está sumido en una profunda crisis, ya que el número de operaciones inmobiliarias cerradas se ha desplomado un 40%. La crisis se refleja en el bajo índice de quienes se presentan a los exámenes de agente inmobiliario en 2022, para poder obtener una licencia. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Israel informa de que un gran número de agentes inmobiliarios están abandonando la profesión debido al escaso número de operaciones, lo que hace difícil ganarse la vida en la situación actual. Además, los datos del Ministerio de Justicia muestran que muchos agentes que han aprobado el examen no pagan la licencia porque no ven sentido a trabajar en este campo en estos momentos.

2022 ha sido un año atípico porque ha tenido dos mitades. En la primera mitad se produjo un pequeño descenso en el número de operaciones en comparación con 2021, año en el que se alcanzó un número récord de operaciones, con una media mensual de 12.500 viviendas compradas cada mes.

En la primera mitad de 2022, se firmaron unas 11.000 operaciones al mes de media, lo que seguía siendo un nivel muy alto. Sin embargo, en la segunda mitad de 2022, el mercado empezó a caer rápidamente. En el tercer trimestre de 2022 hubo una media de 8.500 operaciones al mes, y de octubre de 2022 a enero de 2023 el economista jefe del Ministerio de Finanzas informó de una media mensual de 7.000 operaciones, casi un 40% menos que un año antes. Los agentes inmobiliarios dijeron a «Globes» que el escaso número de operaciones ha persistido en febrero y marzo y se asemeja a la recesión inmobiliaria de Israel de hace 20 años.

El director general de la red de agencias inmobiliarias Anglo-Saxon, Ron Novotny, afirma: «Tras la subida de los tipos de interés y del coste de las hipotecas, el mercado de la vivienda se ha ralentizado». Subraya que, a pesar de la ralentización, «no identifico una caída de los precios».

El presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Israel, Itzik Levy, añade: «Los agentes inmobiliarios con los que hablo dicen que la situación no es nada sencilla. No hay más parejas jóvenes, porque no pueden permitirse los tipos de interés. No hay inversores que compren pisos porque la financiación y los tipos de interés son más altos que antes. Tampoco hay personas que aumenten su tamaño, porque si planeaban vender su apartamento de tres habitaciones por 1,8 millones de NIS y comprar un apartamento de cuatro habitaciones por 2,5 millones de NIS y pedir un préstamo total de 1 millón de NIS, hoy es imposible. Los únicos compradores que quedan en el mercado son los que se mudan de apartamentos más grandes a otros más pequeños. El problema es que este segmento del mercado es muy pequeño, por lo que se produce un drástico descenso de las ventas. En el mercado actual sólo quedan los que deben vender o comprar».

El director general de la red inmobiliaria Shahaf, Eran Nissim, que trabaja sobre todo en la región de Sharon, se hace eco de este sentimiento. . «Tenemos un descenso del 80% en el número de operaciones desde el punto álgido, y digo con franqueza que un agente que necesite criar y mantener a una familia con esta profesión no podrá hacerlo hoy, a menos que tenga experiencia y haya pasado antes por crisis tan difíciles». Después de Covid, el sector inmobiliario se puso las pilas y aportó dinero, pero hace seis meses llegamos a una nueva fase, y la situación se transformó rápidamente. Los vendedores de pisos deben entender que si no se comprometen con su precio, no habrá trato. Incluso si el trato sigue adelante, podría venirse abajo en casi cualquier fase de las negociaciones con los abogados, con el banco hipotecario y entre medias. El agente de hoy debe acompañar la operación de principio a fin, porque de lo contrario hay muchas posibilidades de que no se cierre».

Las observaciones de Levy y Nissim también se reflejan en las cifras. Los agentes inmobiliarios están supervisados por la división de regulación de profesionales del Ministerio de Justicia, dirigida por Amir Haran. En la actualidad, hay unos 26.000 agentes registrados con una licencia de corretaje válida, aunque la cifra es engañosa. Levy afirma que en la práctica el número es mucho menor. «En mi opinión, aproximadamente la mitad de los titulares de licencia no ejercen actualmente como agentes. Son tasadores, abogados, asesores hipotecarios y similares. Además, de cada 10 que empiezan a trabajar como agentes, sólo dos sobreviven el primer año».

De las cifras oficiales del Ministerio de Justicia se desprende que existe una estrecha relación entre el número de agentes y el estado del mercado. Cuando el mercado está en auge, aumenta el número de agentes inmobiliarios, con un desfase de un año, ya que se necesita tiempo para que la gente se inscriba en los cursos de formación y en los exámenes de agente inmobiliario. Cuando el mercado cae, los agentes abandonan la profesión al no pagar las tasas anuales de licencia.

En 2015 se registró el récord anterior de operaciones anuales, y en 2016 se incorporaron al mercado 2.200 agentes (un aumento del 12%). A finales de 2020 comenzaron las grandes subidas de precios, que alcanzaron su máximo en 2021-2022, lo que se reflejó en un aumento de 5.000 agentes (alrededor del 26%) a finales de 2022. Este gran aumento fue una respuesta al número récord de operaciones realizadas en 2021, con 150.000 operaciones completadas, y a que el sector de los agentes inmobiliarios prosperó como nunca antes lo había hecho.

En la última década, ha habido dos periodos en los que el número de agentes activos descendió. El primero fue en 2014, cuando se produjo una caída de las operaciones mientras el mercado esperaba la aplicación del plan del 0% de IVA del entonces ministro de Finanzas Yair Lapid. Esto llevó a la caída de alrededor de 500 personas agentes que tenían una licencia válida. Durante los cierres de Covid en 2020, cuando el mercado estaba paralizado, 1.000 agentes decidieron abandonar la profesión.

La crisis que comenzó en la segunda mitad de 2022 aún no se ha reflejado en las cifras oficiales porque los agentes inmobiliarios tienen hasta finales de marzo para pagar su cuota anual de licencia, por lo que aún no está claro cuántos optarán por hacerlo.

Pero Levy afirma que entre los agentes se están notando las últimas novedades. Dice: «Sentimos la ralentización de varias maneras, una de ellas es la cantidad de renovaciones de licencias de agentes realizadas en los últimos meses. Si antes llegábamos a unos 25.000 titulares de licencias de agentes inmobiliarios, hoy hablamos de una caída de al menos el 20%, debido a lo difícil que está el mercado. Hay agentes que abandonan la profesión, pero en épocas de bonanza no se llega a estos niveles. Estas cifras me recuerdan al periodo Covid».

Una pista de lo que está por venir la encontramos en las cifras de exámenes de agentes. En 2022, unos 9.000 se presentaron a los exámenes, de los que aprobaron unos 6.200, y sólo 3.883 de ellos pagaron la licencia. Los demás probablemente llegaron a la conclusión de que hoy en día es una pérdida de dinero. Se trata de un hecho insólito y del porcentaje más bajo de nuevos corredores (alrededor del 43%) de todos los que se presentaron a los exámenes. Incluso en el momento álgido del virus Corona, el porcentaje era mayor y alcanzaba el 52%.

Fuente: Globes.