La cancelación de los viajes de Birthright-Taglit costará a la economía israelí 200 millones de dólares

Itongadol/Agencia AJN.- Debido a la crisis del coronavirus, se espera que Israel pierda dos tercios de los 300 millones de dólares de ingresos anuales que aporta su industria turística de patrimonio, debido a la cancelación de los programas de Birthright Israel/Taglit, el programa que sponsorea el viaje de jóvenes judíos de todo el mundo mayores de 18 años que deseen conocer el país durante un viaje grupal de 10 días.

La industria del turismo de patrimonio, que incluye organizaciones como Birthright Israel, también conocida como Taglit, y la Agencia Judía para el Viaje a Israel de Masa Israel, trae cada año a Israel a unos 80.000 adolescentes y jóvenes judíos de todo el mundo para realizar viajes, pasantías y trabajos voluntarios. Junto con organizaciones filantrópicas, el gobierno israelí financia muchas de las organizaciones y programas que ofrecen estos viajes, ya que los considera un medio para fortalecer su mensaje entre las poblaciones judías mundiales.

A la luz de la crisis actual, se cancelaron los viajes para unos 60.000 jóvenes judíos programados para la primavera y el verano de este año. Estos incluyen programas de Birthright, Masa, y escuelas y movimientos juveniles judíos. Todavía hay incertidumbre en torno a los viajes programados para la temporada de invierno, a partir de octubre.

Hace tres semanas, el Ministerio del Interior de Israel aprobó visados especiales para las personas que asisten a los programas de largo plazo de Masa en Israel, que incluyen estadías mayores, de hasta diez meses. Los visados permitirán entrar en el país tanto a los nuevos participantes como a los que regresaron a su país antes del final de su programa original debido a COVID-19.

De acuerdo con los términos de las visas, estos viajeros no estarán exentos de la cuarentena obligatoria de 14 días al entrar al país. Masa planea llevar a cabo actividades virtuales a través de Zoom, incluyendo clases de hebreo y seminarios educativos, durante este período y reporta una alta demanda para su programa de invierno, a pesar de las limitaciones.

The Israel Experience – Educational Tourism Services Ltd., responsable de la organización de muchos de los viajes de patrimonio a Israel, contando con Taglit y Masa entre sus clientes, perdió 40 millones de dólares de ingresos en los últimos cuatro meses, según el Director General Amos Hermon. Desde el comienzo de la crisis, The Israel Experience puso al 75% de sus empleados en licencia no remunerada, dijo Hermon a Calcalist, agregando que sin la intervención del gobierno, la industria podría colapsar y no estar lista a tiempo para la temporada de invierno.

La incertidumbre financiera en la industria también se ve afectada por la disminución de las donaciones filantrópicas que ahora se desvían a programas comunitarios de asistencia social urgente.

Actualmente, unos 4.000 participantes de los programas a largo plazo de Masa y The Israel Experience que llegaron a Israel antes de la crisis, eligieron quedarse en el país.