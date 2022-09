La aliá sube un 128%, con 60.000 nuevos inmigrantes en el último año judío

Itongadol.- Israel absorbió a 60.000 olim durante el último año judío y espera que el total llegue a 65.000, un aumento del 128% en comparación con 2021, cuando 28.500 judíos emigraron a Israel.

El país de donde provino la mayor cantidad de inmigrantes durante el último año fue Rusia con un 47%. Le siguió Ucrania con un 25%, Estados Unidos con un 6%, Francia con un 4% y Etiopía con un 2%. Un 12% llegó de otros países.

La operación “Los olim vuelven a casa”, la campaña para absorber a inmigrantes de los países directamente afectados por la guerra ruso-ucraniana, vio llegar a 39.214 inmigrantes desde febrero, incluidos 11.191 de Rusia y 7.513 de Ucrania. Otros 19.774 inmigrantes aún no han resuelto su estatus.

En una conferencia de prensa, la ministra de Aliá e Integración, Pnina Tamano-Shata, agradeció a organizaciones como las Federaciones Judías de América del Norte, el Keren Hayesod y otras por ayudar a financiar la operación.

“La judería mundial invirtió cerca de 100 millones de dólares en esta operación”, dijo. “Vimos la movilización judía en su gloria y eso ayudó a nuestra capacidad de invertir presupuestos en absorción, mientras ellos invertían en rescate”.

Según un informe publicado por el ministerio, la ciudad que absorbió el mayor número de olim en 5782 fue Tel Aviv, con 6.327 inmigrantes, seguida de Haifa con 6.182, Netanya con 6.069 y Jerusalem con 4.285. La ministra dijo que Israel había absorbido a 323.000 inmigrantes en la última década.

“Hay un cambio de conciencia en la sociedad israelí”, dijo la ministra. “Alguna vez, los israelíes pensaron que el Ministerio de Aliá era una especie de ‘hijastro’, un ministerio sin importancia”, y que los inmigrantes no eran bien tratados. Señaló que cuando hizo aliá a los tres años desde Etiopía, “sufrí discriminación mientras crecía”.

La ministra dijo que estaba decepcionada de que solo haya podido ayudar a unos pocos cientos de judíos que viven en la región de Tigray que está en guerra con el gobierno etíope.

“Hay cerca de 300 judíos de Tigray que son elegibles para hacer aliá de acuerdo con la Ley del Retorno. ¿Alguien ha movido un dedo para traerlos a Israel?»

Señaló que “he traído a 5.000 etíopes a Israel en los últimos dos años, todos los cuales son parientes en primer grado de israelíes”, pero hay 2.000 inmigrantes más por venir a Etiopía que son parientes en primer grado de ciudadanos israelíes y otros más lejanos como abuelos o nietos de israelíes.

Tamano-Shata reveló que tenía la intención de crear un puesto de gerente de proyecto para el tema de la aliá de Etiopía, ya que hay muchos “malentendidos” sobre cuántos judíos aún viven en el país y cómo se ha determinado que son judíos.

“Le pedí al rabino Shai Piron [ex ministro de Educación] que dirija una misión de jefes de la comunidad judeoetíope en Israel a Etiopía para aprender sobre este tema y finalizar exactamente cómo el gobierno debe abordar este problema”.

Culpó a la ministra del Interior, Ayelet Shaked, sin mencionar su nombre, por no aprobar a Piron como gerente de proyecto. Piron era miembro del partido Yesh Atid cuando Tamano-Shata también era miembro de ese partido. Ambos han dejado Yesh Atid desde entonces.

Tamano-shata amonestó al gobierno por cómo ha manejado la aliá desde Etiopía. “El Estado de Israel permitió que entidades privadas registraran datos según los cuales el gobierno decidía quién era elegible para hacer aliá. El Ministerio del Interior se basa en listas privadas. Por eso pedí un director de proyecto”.

Bajo la Operación Tzur Israel, 1.458 etíopes han hecho aliá en lo que va de 2022 y el ministerio espera duplicar ese número para fin de año.

También dijo que ha habido una “grave explotación de los judíos etíopes, especialmente de los nuevos inmigrantes, [que] no hablan el idioma, no reciben los servicios que deberían recibir, no tienen una dirección y no pueden responder. ”

Tamano-Shata también criticó al ex primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo que había “tomado decisiones [con respecto a la aliá de Etiopía] sin darles presupuesto”.

Agregó que “incluso con [Naftali] Bennett no fue fácil. Le dije que desmantelaría el gobierno [si no recibía un presupuesto para la aliá], y lo dije en serio”.

Tamano-Shata también reprendió al alcalde de Sderot, Alon Davidi, a quien acusó de “no querer un merkaz klita [centro de absorción] para judíos etíopes en su ciudad. Eso es puro racismo. Lo sorprendente es que es miembro del Consejo de Administración de la Agencia Judía. Es muy triste, y esta no es la cara de Sderot. Que estés rodeado por Gaza no te permite ser racista”.

En respuesta, el municipio de Sderot dijo: “Con respecto al edificio en cuestión, el desarrollador recibió un permiso para construir viviendas protegidas y la designación de planificación del lugar no permite que se convierta en un centro de absorción. Cualquier otro reclamo equivale a difamación”.

El municipio agregó: “Es importante señalar que a principios de año, junto con la ministra Tamano-Shata, abrimos un centro cultural para expatriados etíopes con fondos del municipio”.

El municipio de Sderot concluyó que “a pesar de las graves acusaciones que la ministra lanzó contra el municipio de Sderot y su líder, continuaremos cooperando con el ministerio, el gobierno y haremos el bien por los miles de inmigrantes que han venido a la ciudad en los últimos años, y seguirán llegando a ella. Instamos a Tamano-Shata a que haga política en vísperas de las elecciones en otro lugar”.

El municipio también dijo que “siempre ha sido una ciudad que absorbe inmigrantes y continuará recibiendo inmigrantes también en los próximos años. Estamos orgullosos de nuestros numerosos residentes que vinieron de los países del Cáucaso, Bukhara, Etiopía, la comunidad Bnei Menashe del norte de la India y otras comunidades. En el último año recibimos refugiados que inmigraron desde Ucrania”.