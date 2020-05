Israel. Un ex jefe de las FDI e hijo de sobreviviente del Holocausto asume como Canciller

Iton Gadol/Agencia AJN.- El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, es hijo de un sobreviviente del Holocausto y sirvió como comando de las fuerzas especiales, pasando casi cuatro décadas en el ejército antes de entrar en la política.

Es miembro del partido Azul y Blanco, y pese a haber tenido sus diferencias con el primer ministro Benjamin Netanyahu, asumirá un rol fundamental en la estructura del nuevo gobierno de unidad que prestará juramento esta noche.

Ashkenazi, de 66 años, veterano de grandes operaciones de combate y varias misiones de comando de alto perfil, sirvió como jefe del ejército de Israel de 2007 a 2011, un término que se superpuso con el segundo período de Netanyahu como primer ministro de 2009.

Fue reemplazado como jefe del ejército por Benny Gantz, ahora primer ministro suplente de Netanyahu, y luego pasó varios años en el sector privado liderando una compañía de exploración de petróleo y gas.

Cuando ingresó a la política el año pasado, Ashkenazi, casado y con dos hijos, declaró su oposición a Netanyahu, quien enfrenta múltiples cargos de corrupción, lo que niega, diciendo que «el liderazgo se trata de dar un ejemplo».

«¿Cómo puedes ser primer ministro cuando has sido acusado tres veces?», sostuvo en su momento, según consigna The Times of Israel.

La decisión de Gantz de buscar una coalición con Netanyahu, luego de tres elecciones no concluyentes en menos de un año, fracturó al frente Azul y Blanco.

Mientras que dos de los principales líderes de la coalición, Yair Lapid y Moshe Ya’alon, rompieron con Gantz acusándolo de traición, Ashkenazi permaneció en la alianza, una decisión que lo colocó para un puesto prominente en el gobierno de unidad.

Ashkenazi, hijo de un sobreviviente del Holocausto búlgaro y una madre nacida en Siria, creció en una familia de bajos ingresos en el centro de Israel antes de obtener títulos de la Universidad de Haifa y la Harvard Business School.

Se unió al ejército en 1972 y luchó en la guerra de Yom Kippur un año después.

También participó en la Operación Entebbe en 1976, una atrevida incursión de comando para rescatar a los rehenes de un avión que había sido secuestrado por militantes palestinos y alemanes y desviado al principal aeropuerto de Uganda. El hermano de Netanyahu, Yonatan, murió en la operación.

Ashkenazi pasó a participar o liderar una serie de operaciones de alto perfil y a veces controvertidas.

Turquía sometió a juicio a Ashkenazi y a otros tres líderes militares israelíes en ausencia en 2012 por el asalto mortal en 2010 del barco de activistas turcos Mavi Marmara que se dirigía a Gaza.

Fue jefe del ejército durante la Operación Plomo Fundido contra Hamás en Gaza en 2008-2009, una de las mayores incursiones de Israel en ese enclave durante este siglo.