Israel | Un diputado de la oposición pidió un gobierno de unidad con Netanyahu

Itongadol.- El diputado israelí Matan Kahana, del partido Unidad Nacional -liderado por el ex ministro de Defensa Benny Gantz-, pidió hoy por un gobierno de unidad entre su partido, Yesh Atid -liderado por el ex primer ministro Lapid- y el Likud -liderado por Netanyahu-.

El plan, que tituló «Plan Kahana para salvar al Estado de Israel de la crisis», pide que el primer ministro Netanyahu permanezca en el poder durante dos años y luego dimita antes de unas nuevas elecciones.

«¿De verdad crees que hay una solución mejor a la profunda crisis en la que se encuentra ahora el país? «, escribió el ex ministro de Asuntos Religiosos.

Kahana agregó que «un gobierno así podrá sanar la profunda división interna que nos separa y dará espacio a todas las partes de la sociedad israelí, reunificará al ejército y hará frente a las crecientes amenazas externas que nos rodean, podrá formular una Constitución o, como mínimo, promulgar un conjunto de Leyes Fundamentales que equilibren mejor la balanza de poder entre las autoridades gubernamentales, traerá la paz con Arabia Saudí y restablecerá la economía y la confianza de los mercados mundiales en el milagro israelí. Un gobierno así traerá la paz que todos anhelamos».

Por otro lado, el legislador señaló que conoce bien a Benny Gantz, y que «ya demostró en el pasado que para él Israel es realmente lo primero», expresando su confianza en que el líder de su partido se una a dicho gobierno, a pesar de sus anteriores negativas.

Tras los dos años, Netanyahu «se retiraría a su casa con dignidad» y se celebrarían nuevas elecciones.

Las propuestas de un gobierno de unidad surgieron inicialmente a raíz de un artículo del columnista del New York Times Thomas L. Friedman, quien en sus escritos sobre la posible paz entre Israel y Arabia Saudita sugirió que el presidente estadounidense Joe Biden podría exigir a Netanyahu que abandonara a sus socios de coalición -el Partido del Sionismo Religioso del Bezalel Smotrich y el Partido Otzma Yehudit de Itamar Ben-Gvir- y lo sustituyera por Unidad Nacional y Yesh Atid.

El cambio rotundo dado por Kahana podría suponer una apertura, aunque sigue siendo improbable que conduzca a algún avance. Yair Lapid, fuerte crítico de Netanyahu, aseguró en una entrevista el mes pasado que está en contra de ese gobierno de unidad que «arruinaría el país».

Además, con respecto a esa posibilidad, Lapid remarcó que »es una persona decente y que esto sería la muerte de la decencia. No puede ser que en Israel no haya oposición a la corrupción, oposición a la idea de plantarse en la escalinata del tribunal y amenazar a los jueces, oposición a quienes afirman que la integridad moral no importa, y oposición a la idea de que el racismo y el mesianismo tengan lugar en un gobierno».

«Si declaramos que en Israel no hay oposición a la idea de corrupción y a la destrucción de todos los valores israelíes… esto no salva al país, destruye todo lo que este país representa», concluyó el ex primer ministro.

En relación a la propuesta de Kahana, funcionarios de Unidad Nacional advirtieron que no estaba coordinada con Gantz, dejando en claro que «la posición de Kahana es conocida por nosotros, pero no está de acuerdo con nosotros. Está bien que sea su opinión, pero sólo hay uno que decide: Benny Gantz».

Si tiene éxito, el plan no necesitaría el apoyo de ningún otro partido de la Knesset -el Parlamento israelí-. La mayoría de escaños del Likud, 32, combinada con Unidad Nacional, 12, y Yesh Atid, 24, bastaría para formar una mayoría en el parlamento.