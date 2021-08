Israel supera un nuevo récord y registra 8646 nuevos casos de coronavirus

ItonGadol.- El Ministerio de Salud de Israel informó esta mañana que 8.646 personas fueron diagnosticadas con coronavirus el día de ayer. Un nuevo récord en esta cuarta ola y el más alto desde el último mes de febrero.

En Israel hay 55,323 personas cursando la enfermedad, de las cuales solo 926 están hospitalizadas. De éstas, 559 están internadas de gravedad y 89 requieren de respirador.

Desde iniciada la pandemia 951,226 personas se contagiaron del coronavirus y solo 6.694 perdieron la vida. En las últimas 24 horas se analizaron 141.972 tests, por lo que la tasa de positividad dio 6.2%.

El rebrote de coronavirus también hace ruido en el sistema educativo y allí, sobre el total de casos confirmados, 3.691 son alumnos y personal educativo. Al día de hoy, 79 mil estudiantes se encuentran en cuarentena.

Respecto a la cepa sudamericana que actualmente preocupa a las autoridades de Israel, el director del Área de Coronavirus del Hospital Hadassa Ein-Kerem, Dror Mevoraj, expresó esta mañana que no hay certezas de que la misma sea peor que el Delta, «aun incluso sea más contagioso, no es seguro que afecte a la morbilidad grave».

En declaraciones a la radio estatal israelí (KAN), el médico indicó: «Hay que esperar otra semana para tratar de medir el efecto.

Mevoraj contó que muchos pacientes que están actualmente internados de gravedad por coronavirus y no se vacunaron expresan «arrepentimiento» e «incluso verguenza». «Hay algunos que se averguenzan por no haberse vacunado, muchos no saben explicar por qué», dijo.

Ayer el primer ministro Naftalil Bennet y el Ministerio de Educación acordaron que el año lectivo para alumnos mayores de 12 años se decidirá en base a la tasa de inmunizados en el aula.

Según el formato, en ciudades «rojas», en los cursos desde octavo grado en donde la tasa de vacunación sea inferior al 70% las clases se darán vía Zoom.

Nota en desarrollo…