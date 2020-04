Israel. Se terminó el mandato de Gantz sin formar gobierno

Itongadol.- A medianoche, se le terminó el tiempo a Benny Gantz de formar gobierno, y después que las negociaciones entre el equipo de él y el del Likud no arrojaron ningún resultado después de la prórroga concedida, el mandato volvió al presidente Rivlin.

Esta misma mañana, el mismo Rivlin le envió una carta al presidente de la Knesset, siendo ser el mismo Gantz, comunicándole que le devuelve el mandato a la Knesset, según el artículo 10, para que los parlamentarios traten de formar gobierno. Ellos tienen 21 días para proponer un candidato que tenga 61 votos y de no hacerlo, al final de esas 3 semanas, Israel volverá a ir a elecciones por cuarta vez consecutiva.

“Estamos todavía en el proceso de las elecciones, las terceras en un año, en forma consecutiva, sin que nadie hasta ahora pudo formar gobierno”, escribió Rivlin. “Como presidente del estado, tengo que proceder de acuerdo a la ley, ya que nadie pudo ni siquiera formar un gobierno de emergencia, para recibir el apoyo de la Knesset. Espero que el parlamento pueda encontrar un nuevo candidato que pueda formar un gobierno a la brevedad y evitar así unas nuevas y cuartas elecciones”, finalizó Rivlin en su carta.

Después de recibir el martes una prórroga de 48 horas, se reunieron ayer miembros del Likud y de Azul y Blanco para tratar de formar un gobierno de emergencia ante la crisis del coronavirus, pero al final no se pusieron de acuerdo. Las negociaciones siguieron después de haber finalizado el mandato de Gantz, pero los 2 puntos que no se pusieron de acuerdo fueron los de la rotación de los 2 líderes y sobre los temas judiciales, como quién sería primer ministro si la Corte Suprema decide que Netanyahu no puede ejercer como primer ministro por tener 3 cargos en su contra y sobre la commisión para nombrar a nuevos jueces.

Las cuartas elecciones consecutivas están ahora más cerca que nunca.