Israel. Se pospuso hasta el domingo la jura del gobierno de unidad

Iton Gadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció esta tarde que, de común acuerdo con el líder de coalición Benny Gantz, pidió tiempo extra para reunirse con los miembros del Likud y ofrecerles sus nuevas posiciones en el gobierno de unidad, que iba a comenzar esta noche. Según trascendió, muchos de los funcionarios actuales quedarían sin cargos y eso haría que retiraran su voto de apoyo al gobierno.

Las negociaciones llevadas a cabo durante esta semana por el primer ministro con el resto de los miembros del Likud generaron incomodidades. Debido a la falta de apoyo que llevó al partido a tener que unirse con sus rivales de Azul y Blanco, no son suficientes los puestos ministeriales disponibles para el mandato que comienza, ya que, a pesar de haber aumentado la cantidad de ministerios, el reparto de cargos con los de Benny Gantz deja a muchos sin un lugar de relevancia para la nueva etapa.

Gantz estuvo de acuerdo con y dijo que retirará su renuncia al cargo de presidente del Knesset (Parlamento) hasta que se confirme la nueva jura.

Se suponía que Netanyahu anunciaría la lista de los ministros de su gabinete a las 6pm. Sin embargo, algunos ministros del Likud protestaron por las carteras que les ofreció Netanyahu. También se quejaron de que el jefe del equipo de negociación del Likud, el ministro de Turismo saliente Yariv Levin, no dejó al partido suficientes cargos ministeriales después de los acuerdos de coalición con otras facciones del Parlamento.

El ministro de Cooperación Regional Tzachi Hanegbi y el Viceministro de Defensa Avi Dichter, que no han sido invitados a discutir con Netanyahu sus roles en el próximo mandato, anunciaron que quitarán sus voto de confianza en el gobierno. «Supongo que no me necesitan en la Knesset, así que Shabbat shalom», escribió Hanegbi en sus redes sociales.

Se suponía que habría una votación para el próximo portavoz de la Knesset a las 10 pm, seguida del voto de confianza en el gobierno. Los ministros debían prestar juramento después de la 1:15am, porque el último acuerdo de coalición se presentó a esa hora el miércoles por la noche y los ministros sólo podían prestar juramento 24 horas después de que se presentara el último acuerdo de coalición.

Los ministros del Likud que se han quejado de lo que se les ofreció incluyen a Gila Gamliel y David Amsalem.