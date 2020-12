Israel. Rivlin recibió a la delegación social de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en Jerusalem

Itongadol/Agencia AJN.- En la tarde del lunes, el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, recibió en Jerusalem a la delegación de activistas sociales provenientes de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein que está de visita en el país. «La paz se hace entre los pueblos, y la visita de esta delegación a Jerusalem hoy es un paso más hacia nuestras buenas y cálidas relaciones», manifestó el presidente a través de Twitter, compartiendo un video del encuentro.

La delegación de activistas sociales de los nuevos socios de Israel en el Golfo fue auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y organizada por Sharaka, una ONG que promueve la amistad y el encuentro entre israelíes y árabes. Desde su arribo el pasado viernes, visitaron Tel Aviv y Jerusalem, donde asistieron a Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Israel.

Ahlan wa-sahlan! Meeting a delegation of opinion-leaders from #Bahrain and #UAE this morning.

Peace is made between people and nations, and this delegation's visit to #Jerusalem today is another step towards our good and warm relations. pic.twitter.com/7aaPFho3wO

