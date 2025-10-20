Israel: restos de un rehén llegan al Instituto Nacional de Medicina Forense para ser identificados

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel confirmó que los restos de un rehén asesinado llegaron al Centro Nacional de Medicina Forense este lunes por la noche, alrededor de las 22:50 (hora Israel)

Los equipos forenses trabajarán ahora para confirmar la identidad del rehén. Según informó la Oficina del Primer Ministro, la familia ya fue notificada.

“Los equipos —incluidos los médicos forenses y el personal de laboratorio del Centro Nacional de Medicina Forense— están preparados para responder con la mayor rapidez posible, manteniendo al mismo tiempo la máxima sensibilidad respecto de la información compartida con las familias”, señaló el comunicado del Ministerio de Salud.

La Oficina del Primer Ministro también pidió al público mantener la sensibilidad y evitar difundir rumores hasta que los expertos forenses confirmen oficialmente la identidad del rehén.

Horas antes, Hamás había emitido un comunicado informando que la entrega de los restos se realizaría a las 20:00.

El brazo armado del grupo, las Brigadas Izzadin al-Qassam, declaró el domingo que había localizado los restos de uno de los rehenes fallecidos en cautiverio en Gaza y que los devolvería ese mismo día si “las condiciones en el terreno lo permitían”.

“Las Brigadas al-Qassam hallaron hoy el cuerpo de un prisionero israelí durante operaciones de búsqueda en curso”, indicó la organización. “Entregaremos los restos si las condiciones en el terreno lo permiten. Enfatizamos que cualquier escalada sionista obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación por parte de la ocupación de los cuerpos de sus muertos”, agregaron las Brigadas Izzadin al-Qassam.