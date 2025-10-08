Israel inicia preparativos ante una posible visita de Trump si se firma el acuerdo de rehenes

Itongadol.- Israel comenzó una preparación inicial ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite el país en caso de concretarse un acuerdo para la liberación de los rehenes. Según informó el medio israelí Ynet, la Casa Blanca había considerado un viaje de Trump a Israel el mes pasado, en coincidencia con su visita al Reino Unido, siempre que la negociación avanzara. Sin embargo, el acuerdo no se concretó y el viaje fue cancelado.

Trump querría viajar a la región para “celebrar el logro” de poner fin a la guerra y asegurar la liberación de los cautivos. Todo dependerá de los resultados de las conversaciones que se desarrollan en Sharm el-Sheij, Egipto, aunque las señales son consideradas positivas.

Trump ha mencionado repetidamente las manifestaciones masivas en Israel que reclaman la liberación de los rehenes, y suele destacar el respaldo que recibe de la población israelí. En una ocasión afirmó que podría “ganar fácilmente” una elección en Israel y que cuenta con el apoyo de “el 98% de los israelíes”.

El mandatario estadounidense reiteró hace dos días su mensaje de optimismo sobre la posibilidad de lograr un acuerdo que permita liberar a todos los rehenes en Gaza y poner fin a la guerra. “Tenemos grandes posibilidades, realmente creo que va a suceder”, dijo a los periodistas en el Salón Oval. “El pueblo de Israel quiere que esto ocurra; vemos a decenas de miles de personas que piden el regreso de los rehenes y el fin de la guerra. Creo que Hamás también lo quiere”.

Trump añadió que Estados Unidos recibió “una señal fuerte de Irán” indicando su interés en terminar el conflicto. “Tenemos a todos de nuestro lado; nunca hubo algo así”, afirmó. “Esto va más allá de Gaza: es la paz en Medio Oriente. Cada país árabe lo quiere: el presidente Erdogan es fantástico, un hombre fuerte que impulsa el acuerdo. Hamás lo respeta, al igual que a Catar, a los Emiratos y a Arabia Saudita”.

La preparación inicial para una posible visita de Trump coincide con la reanudación de las conversaciones en Sharm el-Sheij sobre su plan para liberar a todos los rehenes y terminar la guerra. Tras bambalinas continúan las negociaciones sobre las listas de prisioneros palestinos que podrían ser incluidos en el acuerdo. Según fuentes palestinas, la cuestión de los prisioneros ocupa un lugar central en las discusiones, especialmente por la presión de Turquía para avanzar con las listas y por la exigencia de Hamás de incluir a condenados a largas penas de prisión.