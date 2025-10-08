Hamás confirmó que la liberación de Marwan Barghouti es su máxima prioridad para alcanzar un acuerdo

Itongadol.- La organización terrorista palestina Hamás aseguró este miércoles, según fuentes egipcias, que la liberación de Marwan Barghouti, uno de los presos palestinos más emblemáticos, es su máxima prioridad para alcanzar un acuerdo en la Franja de Gaza, intercambiándolo por los rehenes israelíes que permanecen cautivos en el enclave costero palestino.

Barghouti, figura destacada de Fatah y exjefe de la milicia Tanzim en Cisjordania, fue uno de los principales dirigentes de la Segunda Intifada.

Arrestado en Ramallah durante la Operación Escudo Defensivo en abril de 2002, Barghouti fue condenado en un tribunal civil israelí por cinco asesinatos y otros delitos.

En la actualidad, Marwan cumple cinco cadenas perpetuas más varios años adicionales. En 2017, mientras encabezaba una huelga de hambre de prisioneros, el Servicio Penitenciario de Israel difundió un video en el que supuestamente se lo veía comiendo en secreto, aunque sus partidarios calificaron las imágenes de montaje.

Pese a su encarcelamiento, Barghouti sigue siendo uno de los políticos palestinos más populares y su nombre suele figurar entre las principales demandas de Hamás en las negociaciones.

Sin embargo, según un informe publicado por el medio de comunicación hebreo Canal 14, el primer ministro Netanyahu prometió al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que “símbolos del terrorismo, encabezados por Marwan Barghouti”, no serían liberados bajo ninguna circunstancia en ningún acuerdo de intercambio relacionado con la guerra en el enclave costero palestino.

A su vez, el alto funcionario de Hamás Taher Nunu declaró este miércoles en un comunicado que, durante las negociaciones en Egipto, ambas partes intercambiaron listas de “prisioneros” que serán liberados, basadas en criterios y cantidades previamente acordados.

Al parecer, Nunu hacía referencia tanto a las listas de rehenes que permanecen cautivos en Gaza —a los que Hamás llama “prisioneros”— como a las de los reclusos de seguridad palestinos encarcelados en prisiones israelíes de máxima seguridad, incluidos condenados por terrorismo y otros que cumplen cadenas perpetuas, además de ciudadanos de la Franja detenidos en el marco de la guerra en curso, que fueron intercambiadas entre ambas partes.