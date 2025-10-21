Israel informa que los restos devueltos por Hamás corresponden al exrehén Tal Haimi

Itongadol/Agencia AJN.- La Oficina del Primer Ministro de Israel informó esta madrugada que los restos devueltos anoche por la organización terrorista palestina Hamás corresponden al exrehén israelí Tal Haimi.

De 41 años, fue asesinado mientras defendía el kibutz Nir Yitzhak el 7 de octubre de 2023.

«El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de la familia Haimi y de todas las familias de los rehenes caídos», dijo la Oficina del Primer Ministro.

Las autoridades israelíes han confirmado que el cuerpo que regresó de Gaza pertenece al sargento mayor Tal Haimi. Z’L



Tal, de bendita memoria, es la tercera generación de los fundadores de Nir Yitzhak y la cuarta generación de sus residentes, hijo de Zohar y Esti, de bendita… pic.twitter.com/B4IWp59Gxf — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 20, 2025

Haimi era nieto de fundadores de Nir Yitzhak y tercera generación de residentes.

Hijo de Zohar y Esti y hermano de Or, estaba casado y tenía 4 hijos, a uno de los cuales no llegó a conocer.

Haimi trabajaba como ingeniero mecánico y era miembro del equipo de respuesta temprana de su kibutz.

Le gustaba llevar a su familia de excursión por la naturaleza y acampar al aire libre. Era un entusiasta de las herramientas y siempre sabía dar solución a cualquier problema que surgiera.

En la mañana del 7 de Octubre, Haimi salió a luchar contra decenas de terroristas a la puerta de Nir Yitzhak. Él y el resto del equipo lucharon con gran valentía durante varias horas, pero fue asesinado y su cuerpo, llevado a la Franja de Gaza.

Al principio, la familia pensaba que estaba vivo, pero dos meses después recibió la amarga noticia.