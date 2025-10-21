Fútbol/Reino Unido. Macabi Tel Aviv rechazará entradas para el partido contra Aston Villa tras las agresiones en los Países Bajos y hasta tanto pueda jugarse «en un entorno deportivo»

Itongadol/Agencia AJN.- Macabi Tel Aviv rechazará entradas para sus hinchas para el partido de la Liga Europa que disputará como visitante contra Aston Villa en el Reino Unido tras las agresiones sufridas en los Países Bajos y hasta tanto el mismo pueda jugarse «en un entorno deportivo», anunció ayer el club de fútbol israelí.

El Grupo Asesor de Seguridad local, responsable del estadio Villa Park de Birmingham, en el centro de Inglaterra, impidió la semana pasada la asistencia de hinchas visitantes al partido del 6 de noviembre tras una evaluación de riesgo policial.

Esa decisión generó críticas políticas, incluso del primer ministro británico, Keir Starmer, con amplios llamamientos a que sea revocada.

El gobierno británico declaró el viernes que estaba trabajando para permitir la presencia de hinchas israelíes.

Sin embargo, un comunicado en el sitio web de Macabi Tel Aviv afirma: «El bienestar y la seguridad de nuestros hinchas son primordiales y, tras la dura experiencia adquirida, hemos decidido rechazar cualquier asignación ofrecida a nombre de los hinchas visitantes, y nuestra decisión debe entenderse en ese contexto».

«Esperamos que las circunstancias cambien y anhelamos poder jugar en Birmingham en un entorno deportivo en un futuro próximo», añadió.