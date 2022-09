Israel/Elecciones. Shaked acuerda negociar con Habait Haiehudi

AJN/Itongadol.- La ministra del Interior, Ayelet Shaked, ha llegado a un acuerdo para encabezar el partido de derecha Habait Hayehudi en las próximas elecciones a la Knesset.

Según el acuerdo, firmado entre Shaked y el presidente de Habait Hayehudi, Yossi Brodny, Shaked recibirá los lugares 1, 3, 5 y 6, mientras que Habait Hayehudi recibirá los lugares 2, 4 y 7. El partido usará la letra Bet, que Yamina utilizó en las últimas tres elecciones.

Según informes, Shaked se reunió el martes con el ex subjefe de la Unidad de Investigaciones de la Policía, Moshe Sa’ada, y lo invitó a unirse a ella. Todavía tiene que dar una respuesta. Sa’ada acusó al ex comisionado de Policía de Israel Roni Alsheich y al ex fiscal estatal Shai Nitzan de encubrir presuntas malas conductas policiales para no dañar a la Policía mientras investigaba al ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Las críticas a Alsheich y Nitzan se ajustan a la agenda de Shaked de reformar el sistema legal de Israel.

“Estoy feliz de haber podido reconstruir un hogar para el sionismo religioso y la derecha responsable en Israel. Actuaremos juntos para formar un gobierno amplio, estable y de derecha”, dijo Shaked.

Las partes originalmente decidieron que el partido se llamaría «Habait Hayehudi dirigido por Ayelet Shaked», pero su nombre fue eliminado del título debido a la oposición del comité central de Habait Hayehudi. El comité aún debe aprobar el acuerdo final, pero no se espera que se oponga.

Esto marca el regreso de Shaked al partido que dejó con el ex primer ministro Naftali Bennett en 2018 para formar lo que eventualmente se convertiría en Yamina.

A principios de esta semana, Shaked anunció que había puesto fin a la unión política de corta duración llamada Espíritu Sionista con el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel.

El ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, anunció la lista de su partido en un evento en Tel Aviv el lunes por la noche. Los 10 primeros de la lista son idénticos a la elección anterior, salvo dos cambios. Primero, el renegado legislador Eli Avidar fue reemplazado por la Brig. Gen. (res.) Sharon Nir, quien ocupó su puesto final en las FDI como asesora de Asuntos de Género del Jefe de Estado Mayor. En segundo lugar, la abogada Batya Kahana-Dror se insertó en el puesto número ocho, por delante de cuatro diputados actuales.

Kahana-Dror es publicista y activista social, y es religiosa. Quizás sea más conocida por su mandato entre 2009 y 2018 como directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Mavoy Satum, que actúa en nombre de -en su mayoría- mujeres cuyos esposos se niegan a darles el divorcio.

«Israel Beytenu es un hogar para todos los sionistas religiosos que sienten que no tienen a nadie por quien votar», dijo.

El legislador Alex Kushnir, número siete en la lista, explicó en Facebook: «Como parte de nuestra visión, queríamos expandir la representación de mujeres en el partido y eso es lo que hicimos».

El partido ha recibido entre cinco y seis escaños en casi todas las encuestas hasta el momento, pero los diputados de más abajo en la lista aún podrían permanecer en la Knesset si Israel Beytenu recibe cargos ministeriales y sus ministros renuncian bajo la Ley Noruega, como lo hicieron en el actual gobierno.

Yesh Atid también anunció su lista, en un evento el martes por la noche. Los diez primeros en la lista se mantuvieron idénticos a su composición actual: el primer ministro Yair Lapid, la ministra de Economía, Orna Barbivay, el ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales, Meir Cohen, la ministra de Energía, Karin Elharrar, la ministra de Igualdad Social y Pensiones, Meirav Cohen, el ministro de Turismo, Yoel Razvozov, el ministro de Inteligencia, Elazar Stern, el presidente de la Knesset, Mickey Levy, la presidenta del Comité de Seguridad Pública de la Knesset, Merav Ben Ari, y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, Ram Ben Barak.

El Partido Sionista Religioso anunció el martes que el líder del partido, el legislador Bezalel Smotrich se reunió con el líder del partido Noam el legislador Avi Maoz y le ofreció el undécimo lugar en la lista. Maoz dijo que consultará con los rabinos del partido antes de dar una respuesta. El Partido Sionista Religioso recibió 11 escaños en una encuesta el martes, por lo que el anuncio se considera realista.

Cinco de los diez primeros lugares están reservados para el Partido Sionista Religioso. Los otros cinco serán ocupados por la facción Otzma Yehudit del legislador Itamar Ben Gvir.